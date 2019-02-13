Волгоградский "Ротор" одержал вторую победу на Кубке ФНЛ-2019





Футболисты "Ротора" сегодня одержали вторую победу в матчах Олимп-Кубка ФНЛ, который проходит на Кипре. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на прямую трансляцию, "Ротор" обыграл "Муром" со счетом 3:1.

Голы забили Янушковский, 21, 55; Муллин, 75 - Карпухин, 47.

Матч проходил в Пафосе на стадионе "Куклия". Первую игру "Ротор" провел 7 февраля с "Мордовией". Счет встречи - 2:1.



