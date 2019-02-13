Волгоградский "Ротор" одержал вторую победу на Кубке ФНЛ-2019

Спорт 11.02.2019 13:56
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11.02.2019 13:56
Футболисты "Ротора" сегодня одержали вторую победу в матчах Олимп-Кубка ФНЛ, который проходит на Кипре. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на прямую трансляцию, "Ротор" обыграл "Муром" со счетом 3:1.
Голы забили Янушковский, 21, 55; Муллин, 75 - Карпухин, 47.
Матч проходил в Пафосе на стадионе "Куклия". Первую игру "Ротор" провел 7 февраля с "Мордовией". Счет встречи - 2:1.
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