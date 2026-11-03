Об опасных осложнениях гриппа санврачи предостерегли волгоградцев





Грипп - это вирусная инфекция дыхательных путей, отличающаяся от других респираторных болезней высокой вероятностью тяжёлых осложнений, которые могут серьёзно подорвать здоровье или даже угрожать жизни. Особенно уязвимы те, кто не привился от гриппа в текущем эпидсезоне.



Санврачи отмечают, что среди частых осложнений гриппа можно выделить пневмонию, сопровождающуюся острой дыхательной недостаточностью. Отёк лёгких приводит к нехватке кислорода, что может быть смертельно опасно. Сердечно-сосудистая система также подвержена риску.



Миокардит и перикардит, развивающиеся на фоне гриппа, могут стать причиной сердечной недостаточности, симптомы которой проявляются не сразу, а через 1–3 недели после выздоровления.



Центральная и периферическая нервная система также могут пострадать от гриппа, вызывая менингеальный синдром, судороги, головные боли, спутанность сознания, рвоту и радикулит.



Тяжёлые формы гриппа могут привести к инфекционно-токсическому шоку. Вирусные токсины нарушают кровообращение: артериальное давление падает, сердцебиение учащается, что может вызвать отказ почек, печени и других органов.



Ещё одним серьёзным осложнением является диссеминированное внутрисосудистое свёртывание (ДВС-синдром), приводящее к образованию мелких тромбов в сосудах, которые закупоривают их и нарушают кровоснабжение органов. При появлении симптомов, таких как сильная одышка, боль в груди, спутанность сознания, падение давления, рвота, кашель с кровью или кровотечения из носа, особенно после инфекционного заболевания, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.



Чтобы снизить риск заражения гриппом, если вакцинация не была проведена, нужно соблюдать меры предосторожности. Лучше минимизировать посещение общественных мест, не контактировать с больными, соблюдать постельный режим во время болезни, не игнорировать лечение и своевременно принимать назначенные препараты.