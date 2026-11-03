Главное

Недетские игры: в Волгограде подростки устроили смертельно опасную поездку на трамвае Андрей Бочаров отвёл год на создание кампуса для студентов технического колледжа Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить Законопроект КПРФ о переименовании Волгограда в Сталинград поступил в Госдуму

Актуально

Ретроавто, забег на километр и много еды: программа Дня народного единства в ЦПКиО

Изменившую цвет Луну на фоне Родины-матери сняли в Волгограде

Возложили цветы и спели «Надежду»: в Волгограде отметили 108-летие комсомола

Федеральные новости

Федеральные новости
 ЦБ ограничит банки в оценке заёмщиков и ужесточит правила по ипотеке
Банк России до конца 2026 года завершит разработку указания, которое обяжет кредитные организации при оценке доходов физических лиц использовать только официальные документы из закрытого перечня. Об этом сообщается на сайте...
Федеральные новости
 На Кубани мужчина с ножом ворвался на территорию школы и устроил погром
В Темрюкском районе Краснодарского края, в станице Голубицкой, произошло ЧП на территории учебного заведения. Как сообщает ИА «Живая Кубань», вечером 31 октября, ближе к девяти часам, сработала охранная сигнализация...
Общество

Об опасных осложнениях гриппа санврачи предостерегли волгоградцев

Общество 03.11.2026 08:25
0
03.11.2026 08:25


Грипп - это вирусная инфекция дыхательных путей, отличающаяся от других респираторных болезней высокой вероятностью тяжёлых осложнений, которые могут серьёзно подорвать здоровье или даже угрожать жизни. Особенно уязвимы те, кто не привился от гриппа в текущем эпидсезоне.

Санврачи отмечают, что среди частых осложнений гриппа можно выделить пневмонию, сопровождающуюся острой дыхательной недостаточностью. Отёк лёгких приводит к нехватке кислорода, что может быть смертельно опасно. Сердечно-сосудистая система также подвержена риску.

Миокардит и перикардит, развивающиеся на фоне гриппа, могут стать причиной сердечной недостаточности, симптомы которой проявляются не сразу, а через 1–3 недели после выздоровления.

Центральная и периферическая нервная система также могут пострадать от гриппа, вызывая менингеальный синдром, судороги, головные боли, спутанность сознания, рвоту и радикулит.

Тяжёлые формы гриппа могут привести к инфекционно-токсическому шоку. Вирусные токсины нарушают кровообращение: артериальное давление падает, сердцебиение учащается, что может вызвать отказ почек, печени и других органов.

Ещё одним серьёзным осложнением является диссеминированное внутрисосудистое свёртывание (ДВС-синдром), приводящее к образованию мелких тромбов в сосудах, которые закупоривают их и нарушают кровоснабжение органов. При появлении симптомов, таких как сильная одышка, боль в груди, спутанность сознания, падение давления, рвота, кашель с кровью или кровотечения из носа, особенно после инфекционного заболевания, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Чтобы снизить риск заражения гриппом, если вакцинация не была проведена, нужно соблюдать меры предосторожности. Лучше минимизировать посещение общественных мест, не контактировать с больными, соблюдать постельный режим во время болезни, не игнорировать лечение и своевременно принимать назначенные препараты.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.11.2026 08:39
Общество 03.11.2026 08:39
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2026 08:25
Общество 03.11.2026 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2026 07:54
Общество 03.11.2026 07:54
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2026 07:09
Общество 03.11.2026 07:09
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2026 06:46
Общество 03.11.2026 06:46
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2026 06:08
Общество 03.11.2026 06:08
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2026 05:54
Общество 03.11.2026 05:54
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2026 20:40
Общество 02.11.2026 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2026 20:17
Общество 02.11.2026 20:17
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2026 19:31
Общество 02.11.2026 19:31
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2026 19:08
Общество 02.11.2026 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2026 18:31
Общество 02.11.2026 18:31
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2026 18:16
Общество 02.11.2026 18:16
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2026 17:25 Реклама
Общество 02.11.2026 17:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.11.2026 16:38
Общество 02.11.2026 16:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:39
В Котово десятки домов, детсады и школа остались без водыСмотреть фотографии
08:25
Об опасных осложнениях гриппа санврачи предостерегли волгоградцевСмотреть фотографии
07:57
Волгоград вновь стал центром «Динамовской лиги дзюдо»: хозяева завоевали 17 медалейСмотреть фотографии
07:54
В Михайловке за ночь восстановили подачу воды после аварииСмотреть фотографии
07:35
Упустили победу в компенсированное время: «Киквидзе» – «Энерджи Фитнес» – 2:2Смотреть фотографии
07:09
Спокойная ночь выдалась в Волгограде: угрозы со стороны ВСУ миновалиСмотреть фотографии
06:46
Штраф в 125 тысяч рублей не удалось отменить волгоградской УКСмотреть фотографии
06:08
Волгоградцам рассказали о новом порядке передачи государству выморочных вкладовСмотреть фотографии
05:54
В октябре волгоградские поисковики рызыскивали 47 пропавших без вести человекСмотреть фотографии
21:20
ЦБ ограничит банки в оценке заёмщиков и ужесточит правила по ипотекеСмотреть фотографии
21:01
Волгоградские гимнастки вне конкуренции на турнире «Формула успеха»Смотреть фотографии
20:40
В Волгограде к Новому году установят светящиеся фигуры за 23 млн рублейСмотреть фотографии
20:17
Волгоград присоеденится к «Ночи искусств»: куда сходитьСмотреть фотографии
19:59
Суд рассмотрит дело лишённого богатств инспектора ДПССмотреть фотографии
19:31
От дворца до унитаза: ДК профсоюзов в центре Волгограда взяли под охрануСмотреть фотографии
19:08
В Волгограде 3 ноября отключат свет в двух районах: список адресовСмотреть фотографии
18:31
В Волгоградской области с 15 ноября вводят два запрета для рыбаковСмотреть фотографии
18:16
Да будет свет! Дворы на юге Волгограда дождались освещенияСмотреть фотографии
17:47
Под Волгоградом водителя осудят за ДТП с грузовиком и травмы ребёнкаСмотреть фотографии
17:25
На ВолгаКалии завершился корпоративный спортивный сезонСмотреть фотографии
16:38
Достаём свитера и меняем резину: волгоградцев предупредили о похолодании, снегодожде и гололедице с 5 ноябряСмотреть фотографии
16:35
В Волгограде проверят систему оповещения населенияСмотреть фотографии
15:53
Билайн запустил бесплатную страховку от мошенников для всех клиентов с компенсацией до 500 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:50
Комсомольский мост в Волгограде засияет в цветах флага РФСмотреть фотографии
15:48
В Волгограде изменено движение трамваев №5, №7, №10 и №12Смотреть фотографии
15:07
В Волгоградской области до 2028 года продлят запрет на индексацию зарплат госслужащимСмотреть фотографии
14:26
Минстрой предложил ввести надбавки в коммунальные тарифы за износ коммуникацийСмотреть фотографии
14:06
В Волгограде требуют уволить с работы лишенного миллионов инспектора ДПССмотреть фотографии
13:17
Поисковики обнаружили останки красноармейцев на местах боёв под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде завершают работу дачные маршруты и речные трамвайчикиСмотреть фотографии
 