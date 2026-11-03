В Котово десятки домов, детсады и школа остались без воды

Федеральные новости

ЦБ ограничит банки в оценке заёмщиков и ужесточит правила по ипотеке

Банк России до конца 2026 года завершит разработку указания, которое обяжет кредитные организации при оценке доходов физических лиц использовать только официальные документы из закрытого перечня. Об этом сообщается на сайте...