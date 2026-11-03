В Котово десятки домов, детсады и школа остались без воды

В Котово Волгоградской области с вечера 2 ноября прекращена подача воды в часть города. Как сообщили в администрации Котовского района, причиной стала аварийная ситуация на водопроводе по ул. Коммунистическая, 105а.
Без ресурса остались жилые дома и социальные объекты по следующим адресам:
* ул. Коммунистическая, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88
* ул. Свердлова, 2, 4
* ул. Нефтяников, 7
* ул. Разина, 6, 8, 10, 12, 14
* ул. Победы, 3, 5, 9, 11
* ул. Синельникова, 4, 6
* ул. Строительная, 14
* частный сектор по ул. Коммунистическая
* ул. Коммунистическая, 105 (Котовская ПСЧ 9 отряда ФПС)
* ул. Коммунистическая, 82 А (гостиница «Тамара»)
* ул. Нефтяников, 13 (автовокзал) ул. Нефтяников, 9 (МДОУ ДС №8)
* ул. Нефтяников, 12 (СФР)
* ул. Победы, 7 (поликлиника ЦРБ, ООО «Медис»)
* ул. Синельникова, 2 (МБОУ СШ №6)
* ул. Синельникова, 3 (МДОУ ДС №3)
* ул. Строительная, 14 (автономная котельная).
О точных сроках восстановления водоснабжения не сообщается.