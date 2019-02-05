Расследования

В Волгограде рассмотрят дело о хищении с танкера имущества Роснефти

Расследования 05.02.2019 10:40
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05.02.2019 10:40


Капитан танкера "Волгонефть-146", его старший помощник и инспектор АО "СЖС Восток Лимитед" обвиняются в попытке хищения имущества Роснефти на сумму 1,8 миллиона рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской транспортной прокуратуре, утверждено обвинительное заключение по этому уголовному делу. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
По версии следствия, в октябре 2018 года инспектор АО "СЖС Восток Лимитед" при загрузке танкера "Волгонефть-1462 в порту Яблоневый затон в г. Жигулевск Самарской области нефтяным топливом (вакуумный газойль), принадлежащим ПАО "НК "Роснефть", предложил старшему помощнику капитана танкера совершить хищение и продать часть груза в размере 50 тонн стоимостью более 1 млн 800 тысяч рублей, а вырученные денежные средства присвоить, на что тот согласился. Поняв, что без капитана танкера похитить топливо не удастся, они предложили ему объединиться для совершения преступления, на что последний согласился.
Через несколько дней в ночное время суток "Волгонефть-146" прибыло в Красноармейский рейд реки Волга в г. Волгоград, где под руководством капитана-механика судна "ГТ-370" нефтепродукты перекачивались в танки судна "ГТ-370" до момента задержания сотрудниками Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте. В транспортной прокуратуре сообщили, что уголовное дело в отношении капитана-механика судна "ГТ-370" выделено в отдельное производство в связи с приобретением им имущества, заведомо добытого преступным путем.

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