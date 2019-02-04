УФАС возбудило дело в отношении «Газпром межрегионгаз Волгоград» за письма об отключении газа





ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» призвало людей оказать воздействие на соседей, которые не заключили договоры ТО ВКГО. При этом газовая компания недвусмысленно намекнула, что в случае игнорирования собственниками квартир обязанности заключить договоры техобслуживания, поставка газа в многоквартирный дом может быть прекращена полностью.

«В настоящее время ответчиком по делу является только ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», однако мы не исключаем того, что в процессе рассмотрения дела могут появиться и другие ответчики, причастные к рассылке подобных писем», - рассказал ИА «Высота 102» руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников.

Дело в отношении ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» возбуждено за массовую рассылку жителям писем с угрозами отключить газ в многоквартирных домах, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в антимонопольном органе, основанием для возбуждения дела по ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ (злоупотребление доминирующим положением) послужили обращения граждан Волгограда и Волжского, в которых указано, что в конце января на адреса их электронной почты поступили письма от газовиков.