Борьба с коррупцией

В Волгограде фирму директора-коррупционера оштрафовали на полмиллиона рублей

Борьба с коррупцией 31.01.2019 15:40
1714 0
31.01.2019 15:40


Штраф в размере 500 тысяч рублей наложен на ООО "ЭкоСтандарт" за коррупционное правонарушение. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ранее Центральный районный суд Волгограда признал руководителя ООО "ЭкоСтандарт" виновным по ч.4 ст.290 УК РФ (дача взятки в крупном размере должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Он осужден к наказанию в виде штрафа в размере 14 млн рублей. 
Установлено, что руководитель ООО "ЭкоСтандарт" передал сотруднику правоохранительных органов, действовавшему в рамках оперативных мероприятий, 200 тысяч рублей. Деньги предназначались за прекращение оперативно-розыскного дела по факту нарушений требований природоохранного законодательства при обращении с отходами производства в отношении возглавляемого коммерсантом юридического лица, а также за ненаправление результатов проверки в следственные органы для дальнейшего уголовного преследования.
Согласно Федеральному закону "О противодействии коррупции" в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В этой связи в отношении коммерческой организации было возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
В настоящее время штраф юридическим лицом полностью оплачен.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Зимние антискользители. Снижение цены: было 320 руб., стало 199 руб.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
В Волгограде бывший следователь осужден за получение крупной взятки
22.01.2019 16:50
19398 3
В Волгограде бизнесмена обязали выплатить 14 млн рублей штрафа за взятку силовикам
30.01.2019 17:50
3411 1
В Волгограде фирму директора-коррупционера оштрафовали на полмиллиона рублей
31.01.2019 15:40
1715 0
Борьба с коррупцией
30.01.2019 17:50
Борьба с коррупцией 30.01.2019 17:50
3411 1 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.01.2019 16:50
Борьба с коррупцией 22.01.2019 16:50
19398 3 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.01.2019 15:01
Борьба с коррупцией 14.01.2019 15:01
4851 5 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.11.2018 12:29
Борьба с коррупцией 13.11.2018 12:29
49901 12 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.11.2018 18:24
Борьба с коррупцией 08.11.2018 18:24
8214 4 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.11.2018 16:52
Борьба с коррупцией 07.11.2018 16:52
5058 0 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.11.2018 18:27
Борьба с коррупцией 03.11.2018 18:27
26372 0 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.11.2018 12:48
Борьба с коррупцией 01.11.2018 12:48
2375 5 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.10.2018 10:48
Борьба с коррупцией 30.10.2018 10:48
6776 6 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.10.2018 16:55
Борьба с коррупцией 29.10.2018 16:55
6468 13 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.10.2018 11:49
Борьба с коррупцией 18.10.2018 11:49
12489 8 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.10.2018 09:37
Борьба с коррупцией 18.10.2018 09:37
7075 12 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.10.2018 16:56
Борьба с коррупцией 09.10.2018 16:56
9066 19 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.10.2018 10:20
Борьба с коррупцией 07.10.2018 10:20
9248 0 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.08.2018 14:34
Борьба с коррупцией 17.08.2018 14:34
49624 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:52
В Волгограде усиленно охраняют подлинный орден «Победа» маршала ЖуковаСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде фирму директора-коррупционера оштрафовали на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
15:37
Архиереи из Волгограда и Элисты совершат панихиду по погибшим в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
15:06
В Волгограде берега Сухой и Мокрой Мечетки взяли под охрануСмотреть фотографии
14:50
В квартирах волгоградцев стали отключать газ из-за «плохих» соседейСмотреть фотографии
13:57
Волгоград лихорадит от ложных угроз о взрывеСмотреть фотографии
12:44
Волгоградский облсуд оправдал экс-директора благотворительного фонда Землянского Смотреть фотографии
11:57
В Волгограде пьяная сиделка зарезала парализованного старикаСмотреть фотографии
10:40
Массовая эвакуация: в Волгограде из-за анонимных угроз эвакуируют школы и больницы Смотреть фотографии
10:33
Волгоградцы обескуражены призывами газовиков «воздействовать» на соседейСмотреть фотографии
10:21
В школе Волгограда прервали занятия из-за анонимной угрозыСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде вычистили пятачок перед приездом губернатораСмотреть фотографии
09:07
В Волгограде судят фигуранта дела о подпольном цехе суррогатного алкоголя с оборотом 65 млн рублейСмотреть фотографии
08:57
Жительница Волгоградской области "нашла" пачку фальшивых купюрСмотреть фотографии
21:31
В Волгограде завели дело за посты ВКонтакте
20:04
Патриарх Кирилл назвал пивную инициативу депутата Госдумы от Волгоградской области «безнравственной»Смотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: Депутаты опасаются потери Волгоградом статуса города-миллионника Смотреть фотографииCмотреть видео
18:05
Начальник ГУ МВД по Волгоградской области оценил «ретро»-девушекСмотреть фотографии
17:50
В Волгограде бизнесмена обязали выплатить 14 млн рублей штрафа за взятку силовикам
17:37
Улицу в Волгограде закроют на одну ночь для стоянки транспортаСмотреть фотографии
16:49
Число пользователей портала Госуслуг за 2018 год возросло на 30%Смотреть фотографии
16:10
Покончить с мусорным кошмаром: регоператор все еще головная боль главы Волгограда Смотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгограде снова поменяли маршрут автобуса №2Смотреть фотографии
15:13
Волгоградцы не дождались обещанного перерасчета за невывоз мусораСмотреть фотографии
13:27
ВТБ и НИУ ВШЭ обсудят VR-технологии и блокчейн с финалистами олимпиады «Я – профессионал»Смотреть фотографии
13:11
Депутаты Волгоградской облдумы сказали "нет" актерам НЭТа Смотреть фотографии
13:04
Пьяный водитель в Волгоградской области хотел "откупиться" от полицииСмотреть фотографии
12:42
Волгоградке грозит 10 лет за отъем квартиры у 91-летнего ветерана войныСмотреть фотографии
12:24
Водитель Mercedes из Астрахани ответит за наезд на волгоградского школьника на "зебре"Смотреть фотографииCмотреть видео
12:07
В Волгограде осудят жителя Мурманска за сбыт "экстази"Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 