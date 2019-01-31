В Волгограде фирму директора-коррупционера оштрафовали на полмиллиона рублей

Борьба с коррупцией 31.01.2019 15:40
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31.01.2019 15:40
Штраф в размере 500 тысяч рублей наложен на ООО "ЭкоСтандарт" за коррупционное правонарушение. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ранее Центральный районный суд Волгограда признал руководителя ООО "ЭкоСтандарт" виновным по ч.4 ст.290 УК РФ (дача взятки в крупном размере должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Он осужден к наказанию в виде штрафа в размере 14 млн рублей.
Установлено, что руководитель ООО "ЭкоСтандарт" передал сотруднику правоохранительных органов, действовавшему в рамках оперативных мероприятий, 200 тысяч рублей. Деньги предназначались за прекращение оперативно-розыскного дела по факту нарушений требований природоохранного законодательства при обращении с отходами производства в отношении возглавляемого коммерсантом юридического лица, а также за ненаправление результатов проверки в следственные органы для дальнейшего уголовного преследования.
Согласно Федеральному закону "О противодействии коррупции" в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В этой связи в отношении коммерческой организации было возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
В настоящее время штраф юридическим лицом полностью оплачен.
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