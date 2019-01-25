Расследования 25.01.2019 13:37
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25.01.2019 13:37
Двое жителей Краснооктябрьского района Волгограда предстанут перед судом по обвинению в незаконном приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, а также в незаконном использовании чужого товарного знака. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, обвиняемые в период с апреля по сентябрь 2017 года приобрели и хранили в целях последующего сбыта в гаражном боксе и частном доме одного из них свыше 1 тыс 200 бутылок контрафактного алкоголя известных торговых марок.
Действиями сообщников причинен ущерб правообладателям на сумму порядка 850 тыс рублей.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемых деяниях мужчины признали в полном объеме. Им грозит до 6 лет лишения свободы.
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