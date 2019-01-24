Экономика

Не забудьте передать показания приборов учета

Экономика 24.01.2019 15:39
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24.01.2019 15:39


ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает о необходимости передачи показаний приборов учета до 25 числа для расчета оплаты потребленной электроэнергии. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, начиная с этого месяца, для удобства  абонентов расширен список способов передачи данных учета. Теперь на сайте www.energosale34.ru передать показания можно по номеру лицевого счета на главной странице без входа в личный кабинет.
Напоминаем, что как прежде клиенты компании могут воспользоваться следующими способами передачи показаний: 
— Через мобильное приложение, которым могут пользоваться все зарегистрированные пользователи Личного кабинета на сайте компании  www.energosale34.ru
— Позвонить на выделенный номер 68-43-88. Звонки абонентов принимает и электронный речевой помощник. Это позволяет снизить время ожидания ответа. Робот предложит назвать номер лицевого счета и «запишет» показания. Если по каким-то причинам абонент затрудняется передать показания, система переключит звонок на оператора. 
— Позвонить на единый многоканальный прямой номер контакт-центра ПАО «Волгоградэнергосбыт» — 13-99. Потребителям, проживающим за пределами Волгограда, необходимо набирать короткий код города 844. Номер для мобильных абонентов: +7-8442-96-07-03. 
— Через онлайн-чат контакт-центра на сайте компании.
— По СМС и электронной почте (адреса и формат сообщений указаны на сайте  компании). 
Также «Волгоградэнергосбыт» обращает внимание новых абонентов, в том числе бывших клиентов УК Волгограда и Волжского, что реквизиты для передачи показаний и регистрации в Личном кабинете, в частности, номера лицевых счетов, будут указаны в отдельных квитанциях за коммунальную услугу от ПАО «Волгоградэнергосбыт», которые поступят к ним по итогам расчетов за январь в начале февраля.

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