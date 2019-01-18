Экс-депутату городской думы Волгограда продлили домашний арест



До 25 марта этого года останется под домашним арестом бывший депутат городской думы Федор Литвиненко. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, сегодня состоялось заседание об избрании меры пресечения для одного из фигурантов громкого дела об автомошенничестве.

Напомним, 23 ноября минувшего года Литвиненко изменили меру пресечения и он вышел из СИЗО под домашний арест.

Федор Литвиненко вместе с еще двумя бывшими депутатами Волгоградской гордумы Алексеем Зверевым и Евгением Щуром обвиняют в многомиллионном мошенничестве с автостраховкой и создании преступного сообщества. Это резонансное уголовное дело насчитывает более 1800 томов. В следственном изоляторе и Литвиненко, и Зверев, и Щур провели каждый почти два года.