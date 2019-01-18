Экс-депутату городской думы Волгограда продлили домашний арест

До 25 марта этого года останется под домашним арестом бывший депутат городской думы Федор Литвиненко. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, сегодня состоялось заседание об избрании меры пресечения для одного из фигурантов громкого дела об автомошенничестве.
Расследования 18.01.2019 14:36
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18.01.2019 14:36
До 25 марта этого года останется под домашним арестом бывший депутат городской думы Федор Литвиненко. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, сегодня состоялось заседание об избрании меры пресечения для одного из фигурантов громкого дела об автомошенничестве.
До 25 марта этого года останется под домашним арестом бывший депутат городской думы Федор Литвиненко. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, сегодня состоялось заседание об избрании меры пресечения для одного из фигурантов громкого дела об автомошенничестве.
Напомним, 23 ноября минувшего года Литвиненко изменили меру пресечения и он вышел из СИЗО под домашний арест.
Федор Литвиненко вместе с еще двумя бывшими депутатами Волгоградской гордумы Алексеем Зверевым и Евгением Щуром обвиняют в многомиллионном мошенничестве с автостраховкой и создании преступного сообщества. Это резонансное уголовное дело насчитывает более 1800 томов. В следственном изоляторе и Литвиненко, и Зверев, и Щур провели каждый почти два года.
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