Расследования

Экс-депутату городской думы Волгограда продлили домашний арест

Расследования 18.01.2019 14:36
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18.01.2019 14:36


До 25 марта этого года останется под домашним арестом  бывший депутат городской думы Федор Литвиненко. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, сегодня состоялось заседание об избрании меры пресечения для одного из фигурантов громкого дела об автомошенничестве. 
Напомним, 23 ноября минувшего года Литвиненко изменили меру пресечения и он вышел из  СИЗО под домашний арест. 
Федор Литвиненко  вместе с еще двумя бывшими депутатами Волгоградской гордумы Алексеем Зверевым и Евгением Щуром обвиняют в многомиллионном мошенничестве с автостраховкой и создании преступного сообщества. Это резонансное уголовное дело насчитывает более 1800 томов. В следственном  изоляторе и Литвиненко, и Зверев, и Щур провели каждый почти два года. 

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