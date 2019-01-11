Происшествия

В коммуналке волгоградец убил соседа из-за дамы

Происшествия 11.01.2019 09:20
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11.01.2019 09:20


Празднование дня рождения в коммунальной квартире в Красноармейском районе Волгограда закончилось убийством. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, накануне тело 28-летнего мужчины с колото-резаными ранами на груди и спине было обнаружено после застолья в одной из комнат коммуналки. Возбуждено уголовное дело.
По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний сосед убитого. Установлено, что накануне убийства сожительница злоумышленника отмечала свой день рождения. На празднование был приглашен и потерпевший. В ходе застолья между именинницей и гостем произошел конфликт, в ходе которого мужчина плеснул женщине в лицо спиртное. Сожитель немедленно вмешался в разгоревшийся скандал, но заступиться за даму он решил при помощи ножа. В череде причиненных мужчине ранений одно было нанесено в сердце. Потерпевший скончался на месте происшествия.  Когда подозреваемый понял, что совершил убийство, он сразу же скрылся, но спустя несколько часов был задержан оперативными сотрудниками уголовного розыска полиции.
Свою вину в содеянном задержанный полностью признал, подробно рассказав об обстоятельствах совершенного им убийства в ходе проведенной с его участием проверки показаний на месте. Расследование уголовного дела продолжается.  
Известно, что подозреваемый ранее судим и отбывал наказание в местах лишения свободы за преступления имущественного характера.

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