Облсуд остался непреклонен в вопросе ликвидации стихийных свалок на юге Волгограда





Волгоградский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о ликвидации в Кировском районе 9 несанкционированных свалок. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, надзорное ведомство просило суд обязать администрацию района ликвидировать стихийные помойки. Данное требование было удовлетворено, но администрация Кировского района обжаловало решение в апелляционной инстанции.

Нарушения были выявлены природоохранной прокуратурой в ходе проверки соблюдения требований законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. Так, в рамках проведенного осмотра территории Кировского района Волгограда было выявлено 9 несанкционированных мест размещения отходов на общей площади 4 731 кв.м., общим объемом 1 950 куб.м.



