Политика 20.12.2018 11:59
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20.12.2018 11:59
Обнародовать сейчас имя потенциального кандидата в губернаторы от коммунистов - значит «расстрелять» его. Об этом сегодня на пресс-конференции заявили лидер местного обкома КПРФ Тамара Головачева, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». «Не нужно спешить. Давайте к этой теме вернемся в 2019 году. А кандидатура есть», - сохранила интригу первый секретарь обкома. По мнению руководителя фракции КПРФ в облдуме Алексея Бурова, спешка с публичными заявлениями по поводу предстоящих в регионе в 2019 году выборов губернатора будет походить на фальстарт.
Однако то, что работа по подбору «красных» кандидатов уже ведется, организаторы пресс-конференции подтвердили. В январе начнет принимать заявки кадровая комиссия ЦК партии. «Мы, конечно же, предложим свою кандидатуру. Но пока от нас не требуют назвать ее немедленно», - заявил Алексей Буров.
Что касается выборов в Волгоградскую областную думу, которые так же состоятся в сентябре следующего года, то руководитель фракции в регпарламенте Алексей Буров заявил, что чувствует в себе силы принять в них участие. Тамара Головачева свое возможное участие в выборах никак не обозначила, а заявила лишь, что решение примет вышестоящий партийный орган. «Как доверят товарищи. Я обязательно изучу нарезку избирательных округов, взвешу свои силы», - уклончиво ответила коммунистка. Период «разброда и шатания» в обкоме, по убеждению Головачевой, в областном комитете партии успешно преодолен. За 2018 год в ряды коммунистов на территории области принято 320 человек. На вопрос журналистов, сколько партийцев убыло, лидер обкома ответа не дала – эти цифры, по ее словам будут в итоговом отчете, который вот-вот будет готов.
Есть у лидера коммунистов в регионе мечта - Тамара Головачева видит фракцию коммунистов в новом созыве областного парламента более многочисленной - как минимум 6 человек. Сейчас от компартии в Волгоградской облдуме трудятся три человека.
Каким образом коммунисты намереваются добиться удвоения фракции в облдуме – осталось неясным. Предвыборную стратегию Сталинградского обкома предводители краснознаменной партии в регионе не обозначили. Тамара Головачева лишь заметила, что ставка будет сделана на опытных партийцев, а также подрастающую молодежь. КПРФ намерена выставить своих кандидатов по всем одномандатным округам.
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