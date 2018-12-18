Расследования 18.12.2018 18:24
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18.12.2018 18:24
К 3 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен бывший военнослужащий войсковой части Евгений Бутенко за незаконный оборот наркотических средств. Как сообщила ИА "Высота 102" следователь по особо важным делам военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу Диана Еловская, следствием и судом установлено, что Бутенко 7 сентября текущего года в Камышине за 1450 рублей сбыл лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий, наркотическое средство массой 5,53 гр. Доказательства, собранные следствием, признаны судом достаточными для вынесения приговора.
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