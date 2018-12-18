Праздничную атмосферу в Волгограде простимулируют конкурсом

Культура 18.12.2018 16:07
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18.12.2018 16:07
Конкурс на лучшее внешнее оформление организаций Волгограда к новогодним праздникам стартовал сегодня в городе-герое. Как сообщает ИА "Высота 102", продлится творческое соревнование всего несколько дней - до 24 декабря текущего года.
Победители будут определены в двух номинациях: "Лучшее новогоднее оформление организаций" и "Лучшее новогоднее оформление многоквартирных домов и дворовых территорий", в которой могут принять участие управляющие компании многоквартирными домами.
По замыслу организаторов - администрации Волгограда - целями и задачами конкурса являются создание праздничной атмосферы в связи с наступлением Нового года, атмосферы соперничества среди организаций всех форм собственности за образцовое тематическое оформление зданий и прилегающих территорий, повышение эстетической культуры населения Волгограда.
От участников ждут задора и креатива. В положении конкурса отмечается, что внешнее оформление зданий организаций может быть выполнено с применением современных технологий, материалов, светотехнических средств, отвечающих нормам пожарной безопасности, декорированием деревьев, расположенных на прилегающей территории или вблизи организации, размещением снаружи организаций ростовых кукол, ледяных или снежных фигур новогодних и сказочных персонажей и т.п.
Победители будут отмечены дипломами администрации Волгограда.
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