



Сегодня в одном из многоквартирных домов Кировского района Волгограда был установлен специальный пандус — и это спустя год после первой просьбы одной из жительниц многоэтажки. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, пандус был жизненно необходим для несовершеннолетнего инвалида-колясочника, проживающего в доме№ 188 по улице Турбинная. Мать 7-летнего мальчика не раз обращалась и в управляющую компанию, и в администрацию района. Первые письма и заявления она начала писать еще в конце 2017 года.



