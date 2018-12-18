

Волгоградские полицейские задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, подозреваемый скрывался в шкафу в своей квартире. Когда сотрудники полиции пришли по адресу, то дверь им открыла сожительница мужчины и сказала, что подозреваемый здесь не проживает. Но оперативники все же нашли его - в антресоли под самым потолком.

Задержанный подозревается в совершении ножевых ранений 53-летнему жителю Москвы. Сейчас полицейские передали мужчину коллегам в столицу.