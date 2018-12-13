Прокурору Москвы Владимиру Чурикову ищут замену

Газетный киоск 13.12.2018 16:20
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13.12.2018 16:20
Как стало известно "Ъ", Владимир Чуриков, возглавлявший прокуратуру Москвы с осени 2015 года, в ближайшее время покинет свой пост. Исполнять обязанности руководителя надзорного ведомства столицы будет его первый заместитель Олег Манаков. Однако, кто в итоге станет прокурором города, пока не ясно.
Информированный источник сообщил "Ъ", что сейчас Владимир Чуриков находится в отпуске, по завершении которого перейдет на другую работу, не связанную с надзорной деятельностью. Господин Чуриков, работающий в органах прокуратуры с 1983 года, когда он окончил Красноярский государственный университет, уже давно имеет выслугу лет, однако до пенсии ему еще далеко. Согласно закону о прокуратуре, предельный возраст нахождения на службе для ее работников, назначаемых указом президента или по его представлению, составляет семьдесят лет, тогда как господину Чурикову едва за шестьдесят. Прокурором Москвы господин Чуриков, до этого в течение пяти лет возглавлявший прокуратуру Волгоградской области, был назначен указом президента в сентябре 2015 года. В столицу из Волгограда он пришел без своей команды, не получил полноценной поддержки в столице и ничем особенным не запомнился.
По словам собеседника "Ъ", отставка госсоветника юстиции 2-го класса Чурикова по его собственному желанию планируется до новогодних праздников.
Подробнее https://www.kommersant.ru/doc/3828226
Фото с сайта прокуратуры Москвы
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