Бастрыкин поручил СУ СКР по Волгоградской области пересмотреть дело погибшего в школе подростка





Отец погибшего школьника из Волгограда попал к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину в общероссийский день приема граждан, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы СК РФ, житель Волгограда просил главу СК России разобраться в случившемся с его сыном.

В 2017 году в школе мальчик получил ножевое ранение во время игры со сверстником. Прибывшие на место сотрудники "скорой помощи" не смогли спасти ребенка. Отец погибшего настаивает на тщательной проверке действий как руководства школы, так и работников медицинской бригады. Председатель СК России заверил мужчину, что его позиция не останется без внимания, поручив руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области еще раз тщательно проверить все обстоятельства, связанные со смертью мальчика с учетом данных, озвученных заявителем.

Напомним, ЧП произошло в одной из школ Дзержинского района Волгограда в октябре 2017 года. Восьмиклассник погиб от ножевого ранения в сердце. Позже в нечаянном убийстве признался его одноклассник. Он рассказал следователям, что он и другие школьники, среди которых был и погибший подросток, в школьном дворе демонстрировали умение владения оружием. В какой-то момент подросток ударил своего сверстника по руке, в которой был нож. В результате лезвие вонзилось в грудь школьника. Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье 105 УК РФ "Убийство", но потом оно было закрыто. Отец мальчика, как сообщала "Высота 102", после этого обратился в суд, требуя с представителей образования компенсации морального и материального вреда за смерть своего 14-летнего сына в школе. Районный суд в октябре этого года исковые требования отца мальчика удовлетворил частично . С ответчиков субсидиарно взыскана денежная компенсация в сумме полмиллиона рублей.



