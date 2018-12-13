Расследования

Бастрыкин поручил СУ СКР по Волгоградской области пересмотреть дело погибшего в школе подростка

Расследования 13.12.2018 12:18
9072 14
13.12.2018 12:18


Отец погибшего школьника из Волгограда попал к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину в общероссийский день приема граждан, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы СК РФ, житель Волгограда просил главу СК России разобраться в случившемся с его сыном.
В 2017 году в школе мальчик получил ножевое ранение во время игры со сверстником. Прибывшие на место сотрудники "скорой помощи" не смогли спасти ребенка. Отец погибшего настаивает на тщательной проверке действий как руководства школы, так и работников медицинской бригады. Председатель СК России заверил мужчину, что его позиция не останется без внимания, поручив руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области еще раз тщательно проверить все обстоятельства, связанные со смертью мальчика с учетом данных, озвученных заявителем. 
Напомним, ЧП произошло в одной из школ Дзержинского района Волгограда в октябре 2017 года. Восьмиклассник погиб от ножевого ранения в сердце. Позже в нечаянном убийстве признался его одноклассник. Он рассказал следователям, что он и другие школьники, среди которых был и погибший подросток, в школьном дворе демонстрировали умение владения оружием. В какой-то момент подросток ударил своего сверстника по руке, в которой был нож. В результате лезвие вонзилось в грудь школьника. Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье 105 УК РФ "Убийство", но потом оно было закрыто. Отец мальчика, как сообщала "Высота 102", после этого обратился в суд, требуя с  представителей образования компенсации морального и материального вреда за смерть своего 14-летнего сына в школе. Районный суд в октябре этого года исковые требования отца мальчика удовлетворил частично. С ответчиков субсидиарно взыскана денежная компенсация в сумме полмиллиона рублей.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
Экс-депутата гордумы Волгограда Федора Литвиненко выпустили из СИЗО
23.11.2018 14:38
12511 20
В Волгограде арестовали учредителя скандально известной управляющей компании
14.11.2018 15:50
13789 7
В Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области огласили приговор Ренату Булатову
15.11.2018 14:38
12463 53
Расследования
13.12.2018 17:54
Расследования 13.12.2018 17:54
5543 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.12.2018 16:22
Расследования 13.12.2018 16:22
6274 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.12.2018 14:53
Расследования 13.12.2018 14:53
5097 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.12.2018 10:01
Расследования 13.12.2018 10:01
3697 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.12.2018 14:14
Расследования 12.12.2018 14:14
3024 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.12.2018 15:52
Расследования 11.12.2018 15:52
3399 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.12.2018 10:51
Расследования 11.12.2018 10:51
6008 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.12.2018 12:29
Расследования 10.12.2018 12:29
6107 14 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.12.2018 11:30
Расследования 10.12.2018 11:30
3293 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.12.2018 21:04
Расследования 07.12.2018 21:04
9660 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.12.2018 14:52
Расследования 07.12.2018 14:52
5178 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.12.2018 12:03
Расследования 07.12.2018 12:03
2427 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.12.2018 17:01
Расследования 06.12.2018 17:01
2677 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.12.2018 15:36
Расследования 06.12.2018 15:36
7152 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.12.2018 10:29
Расследования 06.12.2018 10:29
14246 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

22:47
В Волгограде задержали женщину-водителя, сбившего троих подростков на пешеходном переходеСмотреть фотографии
20:25
«Высота 102»ТВ: Губернатор Волгоградской области побывал «в гостях у сказки»Cмотреть видео
19:54
В Волгограде водитель сбил трех подростков и скрылся с места аварии: объявлен план "Перехват"
17:53
Первый зампрокурора Волгоградской области возвращается на АлтайСмотреть фотографии
16:25
В Волгоградской области овчарка покусала двоих детейСмотреть фотографии
16:22
Производители суррогатного алкоголя поставляли канистры с "пойлом" на рынок в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:21
В Волгоградской области судья Калачевского суда пришел к жильцам «аварийных» домовСмотреть фотографии
16:20
Прокурору Москвы Владимиру Чурикову ищут заменуСмотреть фотографии
15:25
Волгоградских энергетиков наказали по минимуму за гибель птиц в природном паркеСмотреть фотографии
14:57
«Попали в трубу»: в пятиэтажке Волгограда люди травятся угарным газомСмотреть фотографии
14:53
Похитителям бизнесмена из Волгограда дали 51 год колонии на четверыхСмотреть фотографии
14:01
Общественники первыми узнают о новом тарифе на вывоз мусора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:43
Под Волгоградом после визита «Высоты 102» поспешно разбирают жуткие руины аварийных домовСмотреть фотографии
13:22
Сильный дождь, туман и гололедица: Волгоградскую область берет в плен недобрая погодаСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде продлевают мораторий на повышение пенсий чиновникамСмотреть фотографии
12:18
Бастрыкин поручил СУ СКР по Волгоградской области пересмотреть дело погибшего в школе подросткаСмотреть фотографии
11:19
В Волгоградской области платные парковки станут для некоторых бесплатными Смотреть фотографии
11:07
В Волгограде по уголовным статьям осудили "автоподставщиков"Смотреть фотографии
10:06
Аллея Героев в Волгограде засияла новогодними огнямиСмотреть фотографии
10:01
Фигурантом уголовного дела стал водитель, сбивший и бросивший ребенка на переходе в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:55
Услуги VIP-сервиса в аэропорту Волгограда для делегаций обойдутся бюджету в полмиллиона рублейСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде загорелся автомобиль чиновникаСмотреть фотографии
07:14
Налоговые отчисления «ЕвроХим-ВолгаКалия» за 9 месяцев текущего года составили 610,1 млн рублейСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: Жители Волгограда снова оказались в скользкой ситуации Cмотреть видео
19:15
В Волгограде в новом году повысится стоимость проезда на четырех видах общественного транспортаСмотреть фотографии
17:51
«Волонтер Путина» покидает кресло председателя комитета молодежной политики в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:04
Жадные водители маршруток "Краснослободск-Волгоград" разоряют пассажиров на таксиСмотреть фотографии
16:20
К выборам в Волгоградскую облдуму-2019 по-новому нарезают избирательные округаСмотреть фотографии
16:13
Очнулся - гипс: травмпункты переполнены пострадавшими от гололеда волгоградцами (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
16:05
"Мусорный" оператор нанимает консультанта для работы по обращению с ТКО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 