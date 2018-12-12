Политика

Экс-депутат Волгоградской гордумы «прикипел» к Совету федерации

Политика 12.12.2018 13:42
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12.12.2018 13:42


О своей активной политической жизни после фатального проигрыша на выборах в Волгоградскую гордуму настойчиво оповещает общественность экс-депутат Дмитрий Федюшкин. Как сообщает ИА «Высота 102», бывший народный избранник словно дает понять своим теперь уже бывшим коллегам по депутатскому корпусу, что после расставания с ними он не впал в депрессию, не потерял смысл жизни, и у него все хорошо. Пользователям «Одноклассников» знакомы такие позывы – как правило, девушки, пережившие личную драму, натужно улыбаются в фотообъектив и ярче прежнего красят губы. Но у Дмитрия, конечно же, совсем другой случай. 

Он не кисейная барышня, о личной жизни в интернет-пространстве распространяться не любит, чего не скажешь об общественной. Так, в социальных сетях он все чаще публикует посты из зала заседаний Совета федерации с хештегом: «#палата молодых законодателей».  То есть, можно предположить, что парламентская карьера бывшего слуги народа, сына одного из самых обеспеченных депутатов облдумы Сергея Федюшкина после единого дня голосования не потерпела фиаско, а напротив, устремилась ввысь. На сайте молодежной палаты при Совете федерации и вправду указано, что Дмитрий Федюшкин – ее член, председатель комитета по культуре, спорту и  молодежной политике. О том же сообщается на личной странице экс-депутата в интернете. Там же до сих пор Дмитрий (в разделе "Информация") называет себя депутатом.
Свою принадлежность к высшему законодательному органу России бывший депутат подчеркивает многочисленными фотоиллюстрациями, которые мелькают в Инстаграме и Фейсбуке. Один из подписчиков Федюшкина с сарказмом вопросил, до скольки же лет нынче принимают в молодые законодатели, до 80? На что Дмитрий Сергеевич  с присущей ему деловитостью поспешил ответить: «до 35».  Самому Федюшкину 33 года. 
Однако многочисленные френды бывшего депутата в соцсетях, наверняка, не догадываются, что тот уже  давно не мальчик, то есть не молодой законодатель. Из палаты при сенате его после неудачных выборов исключили. В соответствии с Регламентом коллегиального органа  полномочия его представителей  досрочно прекращаются в случае сложения депутатских полномочий. Но судя по фото экс-депутата из зала заседаний Совета федерации к этим стенам он прикипел настолько, что расстаться не в силах до сих пор. Неужели в российском парламенте обнаружился самозванец?... 
Куратор молодежной палаты, сенатор от Волгоградской области  Татьяна Лебедева в беседе с корреспондентом «Высоты 102» поспешила опровергнуть это предположение. Не "Лжедмитрий" он, отнюдь. «Федюшкин участвует в заседаниях палаты  в роли эксперта», - коротко пояснила Лебедева.  Сайт палаты, как признала член Совфеда, содержит неактуальную информацию и скоро будет обновлен.
На место Федюшкина в молодежный парламент при верхней палате Федерального собрания России уже нашли другого симпатичного парня, причем помоложе - 26-летнего депутата-новичка Волгоградской гордумы Алексея Рыгина. Путевку в палату молодых законодателей он получил от исполнительной власти региона. Второй представитель региона в этой структуре делегирован от областной думы – это Олег Егорушин, депутат Михайловский гордумы.
А вообще, возрастной ценз, установленный в палате молодых законодателей,  не соответствует реалиям сегодняшнего дня. Депутатским мандатом молодые политики все чаще обзаводятся, не достигнув и 30 лет. А к 35 годам уже успевают сделать порой головокружительные успехи в политической карьере. Волгоградская городская дума – тому яркий пример. Кроме Рыгина, в представительное собрание после выборов в сентябре этого года прошли, к примеру, 28-летний Саро Багдасарян (сын владельца компании по строительству и ремонту дорог), 25-летний Артем Глазунов (брат депутата Дениса Глазунова). Нардепам-новобранцам Илье Кравченко и Руслану Морозову – 31 год и 29 лет соответственно. Последний, к слову, на днях по итогам съезда «Единой России» был включен в состав генерального совета – руководящего партийного органа, на минуточку. На том же съезде заместителем секретаря генерального совета по идеологии был избран 32-летний депутат Государственной думы Александр Грибов. 
Так что молодиться Дмитрию Федюшкину осталось недолго. В  современной политике – год за пять.
Фото :facebook.com

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