В Волгограде возобновили сообщение с Сарпинским по прежнему маршруту

В Волгограде сегодня, 14 февраля, пассажирское сообщение с островом Сарпинский возобновилось по прежнему маршруту. Это стало возможным благодаря потеплению и таянию ледового покрова на Волге. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, с помощью тяжелой техники был выровнен проход к пристани около хутора Бекетовский перекат. С полудня пассажирские пароходы пришвартовываются в привычном месте.