Во Фролово устраняют крупную аварию: 19 МКД без тепла





Во Фролово Волгоградской области сегодня, 14 февраля, зафиксирован порыв на теплотрассе Центральной котельной. Глава Фролово Василий Данков сообщил об остановке котельной для проведения аварийных работ. В зону отключения отопления сначала попали 34 дома. Однако к 11 часам удалось восстановить подачу тепла в 15 многоквартирных домов за счёт их переподключения.



Тем не менее, основной участок с повреждением находится под землёй, поэтому сейчас ведутся земляные работы — приходится копать, чтобы добраться до трубы, пояснил глава города. Это объективно замедляет процесс, но бригады работают без остановки, заверил чиновник.



Фото Василия Данкова VK.com

