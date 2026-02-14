Новые тарифы вводит Почта России с 1 марта





В Минцифры прокомментировали индексацию предельных тарифов на пересылку письменной корреспонденции АО «Почта России», которые вступят в силу с 1 марта 2026 года. Соответствующее решение подготовлено ФАС России, сообщает пресс-служба министерства.

На протяжении длительного периода рост тарифов на почтовые услуги существенно отставал от фактической инфляции. Это привело к накоплению дисбаланса между ростом операционных затрат предприятия и уровнем доходов от регулируемых видов деятельности. Согласованный ФАС России уровень тарифов позволит компенсировать эффект от недоиндексации прошлых лет, пояснили в Минцифры.



Так, с 1 марта новый тариф на пересылку простого письма весом до 20 грамм составит 48 рублей, заказного письма весом до 20 грамм – 97 рублей, письма с объявленной ценностью до 20 грамм – 215 рублей. Новый тариф на пересылку простой бандероли весом до 100 грамм составит 100 рублей, заказной бандероли весом до 100 грамм – 155 рублей.



Повышение тарифов не коснётся социально незащищённых категорий граждан. Действующие пониженные тарифы в полном объёме сохраняются для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и малоимущих граждан.

При этом основным пользователем услуг Почты России по-прежнему остаётся государство. Именно госорганы являются основными пользователями заказных писем и юридически значимых уведомлений. То есть индексация, в первую очередь, отразится на объёме бюджетных расходов, а не на расходах людей, утверждают в министерстве.





