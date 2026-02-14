Главное

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Новые тарифы вводит Почта России с 1 марта

14.02.2026 19:36
0
14.02.2026 19:36


В Минцифры прокомментировали индексацию предельных тарифов на пересылку письменной корреспонденции АО «Почта России», которые  вступят в силу с 1 марта 2026 года. Соответствующее решение подготовлено ФАС России, сообщает пресс-служба министерства.

На протяжении длительного периода рост тарифов на почтовые услуги существенно отставал от фактической инфляции. Это привело к накоплению дисбаланса между ростом операционных затрат предприятия и уровнем доходов от регулируемых видов деятельности. Согласованный ФАС России уровень тарифов позволит компенсировать эффект от недоиндексации прошлых лет, пояснили в Минцифры.

Так, с 1 марта новый тариф на пересылку простого письма весом до 20 грамм составит 48 рублей, заказного письма весом до 20 грамм – 97 рублей, письма с объявленной ценностью до 20 грамм – 215 рублей. Новый тариф на пересылку простой бандероли весом до 100 грамм составит 100 рублей, заказной бандероли весом до 100 грамм – 155 рублей.

Повышение тарифов не коснётся социально незащищённых категорий граждан. Действующие пониженные тарифы в полном объёме сохраняются для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и малоимущих граждан.

При этом основным пользователем услуг Почты России по-прежнему остаётся государство. Именно госорганы являются основными пользователями заказных писем и юридически значимых уведомлений. То есть индексация, в первую очередь, отразится на объёме бюджетных расходов, а не на расходах людей, утверждают в министерстве.


21:16
Против главы Иловлинского района дали «убийственные» показания
20:55
На Волгоградскую область идет снежный циклон с дождем
20:30
5:0 и 1:2 – итоги насыщенного дня «Ротора» на сборах в Белеке
19:36
Новые тарифы вводит Почта России с 1 марта
18:59
Серебряный призер из Волгограда проверил себя в битве с чемпионом мира
18:02
Волгоградский профессор высказалась о будущем банковских вкладов
16:48
В Урюпинске Дмитрия Пополитова переизбрали атаманом хоперских казаков
16:25
На юге Волгограда такси влетело под КАМАЗ
15:42
В Волгограде возобновили сообщение с Сарпинским по прежнему маршруту
14:36
Во Фролово устраняют крупную аварию: 19 МКД без тепла
14:25
«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу
14:03
В райцентре Волгоградской области из-за гололеда отменили автобусы
13:15
В Волжском 18-летний водитель сбил насмерть пешехода
12:38
Бастрыкин разберется с невыдачей лекарств 8-летнему волгоградцу
11:59
Отлетели колеса: в центре Волгограда столкнулись три внедорожника
11:43
Под Волгоградом уничтожают остатки вражеских БПЛА
11:24
Гидрометцентр выдал три желтые «метки» Волгоградской области
10:55
Волгоградским школьникам показали «сердце» котельной
10:27
Волгоградская область вошла в топ-10 регионов по низкой безработице
09:52
Тепличная компания под Волгоградом выплатит 1 млн за коррупцию
09:36
Концерт Лолиты отменен в Волгограде
09:16
В Волгоградской области построят и модернизируют 20 спортобъектов
08:34
В РПН приняли 30 жалоб волгоградцев на мучения в квартирах
07:52
Ночь без пролетов БПЛА прошла в Волгоградской области
07:39
Птицефабрику в Волгоградской области оштрафовали на 150 тысяч за антисанитарию
07:10
Волгоградское УФАС уличило УОР в непрозрачности при госзакупке
06:29
В Камышине передали награды семьям троих погибших героев СВО
05:52
Сколько выплатят волгоградцам за ущерб от БПЛА: смотрим документы
22:34
Томислав Дадич подписал контракт с «Ротором» на полтора года
21:38
«Туда не ходи, сюда ходи»: над волгоградцами нависла новая угроза из-за потепления
 