



В Урюпинске Волгоградской области прошел Большой отчетно-выборный Круг Хоперского казачьего округа, где состоялись выборы атамана. Как сообщили V102.RU в комитете по делам национальностей и казачества Волгоградской области, Дмитрий Пополитов останется на своем посту еще на пять лет. Его кандидатуру единогласно поддержали 108 казаков, признав его работу за прошлый срок удовлетворительной.

После объявления результатов Дмитрий Пополитов принес присягу и получил благословение от епископа Урюпинского и Новоаннинского Елисея. Также на Круге сформировали новое правление и утвердили структуру округа. Самых активных казаков отметили наградами и благодарственными письмами.



Председатель областного комитета по делам национальностей и казачества Алексей Мельниченко, присутствовавший на Круге, подчеркнул необходимость поддержки участников СВО и их семей, усиления патриотического воспитания молодежи и сохранения уникальной казачьей культуры.

