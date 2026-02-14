На Волгоградскую область идет снежный циклон с дождем





В Волгоградской области в ближайшие три дня ожидается дождь со снегом, дождь и мокрый снег. Как сообщили в Волгогрдском ЦГМС, погода будет осложняться туманом, сильным ветром и гололедом. Температура воздуха при этом 16 февраля местами поднимется днем до +12 градусов, ночью будет небольшой минус.

В Волгограде в воскресенье, 15 февраля, также пройдет дождь со снегом. На дорогах будет скользко. Днем в областном центре столбик термометра поднимется до +4, а ночью ожидается от 0 до -2. В понедельник, 16 февраля, будет еще теплее – до +7.





