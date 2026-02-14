Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

Федеральные новости

Федеральные новости
 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Общество

На Волгоградскую область идет снежный циклон с дождем

Общество 14.02.2026 20:55
0
14.02.2026 20:55


В Волгоградской области в ближайшие три дня ожидается дождь со снегом, дождь и мокрый снег. Как сообщили в Волгогрдском ЦГМС, погода будет осложняться туманом, сильным ветром и гололедом. Температура воздуха при этом 16 февраля местами поднимется днем до +12 градусов, ночью будет небольшой минус.

В Волгограде в воскресенье, 15 февраля, также пройдет дождь со снегом. На дорогах будет скользко. Днем в областном центре столбик термометра поднимется до +4, а ночью ожидается от 0 до -2. В понедельник, 16 февраля, будет еще теплее – до +7.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.02.2026 20:55
Общество 14.02.2026 20:55
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2026 19:36
Общество 14.02.2026 19:36
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2026 16:48
Общество 14.02.2026 16:48
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2026 15:42
Общество 14.02.2026 15:42
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2026 14:03
Общество 14.02.2026 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2026 13:30
Общество 14.02.2026 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2026 12:38
Общество 14.02.2026 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2026 11:43
Общество 14.02.2026 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2026 11:24
Общество 14.02.2026 11:24
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2026 10:55
Общество 14.02.2026 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2026 09:36
Общество 14.02.2026 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2026 09:16
Общество 14.02.2026 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2026 08:34
Общество 14.02.2026 08:34
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2026 07:52
Общество 14.02.2026 07:52
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2026 07:39
Общество 14.02.2026 07:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:16
Против главы Иловлинского района дали «убийственные» показанияСмотреть фотографии
17:55
На Волгоградскую область идет снежный циклон с дождемСмотреть фотографии
17:30
5:0 и 1:2 – итоги насыщенного дня «Ротора» на сборах в БелекеСмотреть фотографии
16:36
Новые тарифы вводит Почта России с 1 мартаСмотреть фотографии
15:59
Серебряный призер из Волгограда проверил себя в битве с чемпионом мираСмотреть фотографии
15:02
Волгоградский профессор высказалась о будущем банковских вкладовСмотреть фотографии
13:48
В Урюпинске Дмитрия Пополитова переизбрали атаманом хоперских казаковСмотреть фотографии
13:25
На юге Волгограда такси влетело под КАМАЗСмотреть фотографии
12:42
В Волгограде возобновили сообщение с Сарпинским по прежнему маршрутуСмотреть фотографии
11:36
Во Фролово устраняют крупную аварию: 19 МКД без теплаСмотреть фотографии
11:25
«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:03
В райцентре Волгоградской области из-за гололеда отменили автобусыСмотреть фотографии
10:15
В Волжском 18-летний водитель сбил насмерть пешеходаСмотреть фотографии
09:38
Бастрыкин разберется с невыдачей лекарств 8-летнему волгоградцуСмотреть фотографии
08:59
Отлетели колеса: в центре Волгограда столкнулись три внедорожникаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:43
Под Волгоградом уничтожают остатки вражеских БПЛАСмотреть фотографии
08:24
Гидрометцентр выдал три желтые «метки» Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:55
Волгоградским школьникам показали «сердце» котельнойСмотреть фотографии
07:27
Волгоградская область вошла в топ-10 регионов по низкой безработицеСмотреть фотографии
06:52
Тепличная компания под Волгоградом выплатит 1 млн за коррупциюСмотреть фотографии
06:36
Концерт Лолиты отменен в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:16
В Волгоградской области построят и модернизируют 20 спортобъектовСмотреть фотографии
05:34
В РПН приняли 30 жалоб волгоградцев на мучения в квартирахСмотреть фотографии
04:52
Ночь без пролетов БПЛА прошла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
04:39
Птицефабрику в Волгоградской области оштрафовали на 150 тысяч за антисанитариюСмотреть фотографии
04:10
Волгоградское УФАС уличило УОР в непрозрачности при госзакупкеСмотреть фотографии
03:29
В Камышине передали награды семьям троих погибших героев СВОСмотреть фотографии
02:52
Сколько выплатят волгоградцам за ущерб от БПЛА: смотрим документыСмотреть фотографии
19:34
Томислав Дадич подписал контракт с «Ротором» на полтора годаСмотреть фотографии
18:38
«Туда не ходи, сюда ходи»: над волгоградцами нависла новая угроза из-за потепленияСмотреть фотографии
 