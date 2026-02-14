В райцентре Волгоградской области из-за гололеда отменили автобусы





В Новоаннинском районе Волгоградской области сегодня, 14 февраля, отменены рейсы пассажирского транспорта на территории райцентра, а также автобусов, курсирующих в села. Причиной стал гололед на дорогах.

Сложная ситуация и в Еланском районе. Дороги в этом районе также покрылись ледяной коркой. Госавтоинспекция призвала водителей воздержаться от поездок без крайней необходимости. В райцентре уже фиксируются ДТП. А в Жирновском районе из-за неблагоприятных погодных условий отменили работу катка.



Напомним, Гидрометцентр предупредил о сохранении гололедицы в некоторых районах региона до 17 февраля. При этом в Волгоградской области наблюдается потепление.





