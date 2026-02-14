Под Волгоградом уничтожают остатки вражеских БПЛА





На территории Клетского сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области сегодня, 14 февраля, проводятся плановые работы по безопасному уничтожению остатков беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в администрации района.

- Мероприятия осуществляются уполномоченными службами в соответствии с регламентом. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не приближайтесь к местам проведения работ! – обратились к жителям районные власти.



Из-за близости Клетского сельского поселения к двум городам звуки подрыва беспилотников могут слышать жители Волгограда и Волжского.



Напомним, накануне в результате массированной атаки украинских БПЛА на Волгоградскую область в Среднеахтубинском районе был разрушен дом многодетной семьи. Три человека госпитализированы с осколочными ранениями. Силы ПВО всего сбили 44 беспилотника.





