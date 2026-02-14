Под Волгоградом уничтожают остатки вражеских БПЛА

Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
На территории  Клетского сельского поселения  Среднеахтубинского района Волгоградской области сегодня, 14 февраля, проводятся плановые работы по безопасному уничтожению остатков беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в администрации района.

- Мероприятия осуществляются уполномоченными службами в соответствии с регламентом. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не приближайтесь к местам проведения работ! – обратились к жителям районные власти.

Из-за близости Клетского сельского поселения к двум городам звуки подрыва беспилотников могут слышать жители Волгограда и Волжского.

Напомним, накануне в результате массированной атаки украинских БПЛА на Волгоградскую область в Среднеахтубинском районе был разрушен дом многодетной семьи. Три человека госпитализированы с осколочными ранениями. Силы ПВО всего сбили 44 беспилотника.


14:03
В райцентре Волгоградской области из-за гололеда отменили автобусыСмотреть фотографии
13:15
В Волжском 18-летний водитель сбил насмерть пешеходаСмотреть фотографии
12:38
Бастрыкин разберется с невыдачей лекарств 8-летнему волгоградцуСмотреть фотографии
11:59
Отлетели колеса: в центре Волгограда столкнулись три внедорожникаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
Под Волгоградом уничтожают остатки вражеских БПЛАСмотреть фотографии
11:24
Гидрометцентр выдал три желтые «метки» Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:55
Волгоградским школьникам показали «сердце» котельнойСмотреть фотографии
10:27
Волгоградская область вошла в топ-10 регионов по низкой безработицеСмотреть фотографии
09:52
Тепличная компания под Волгоградом выплатит 1 млн за коррупциюСмотреть фотографии
09:36
Концерт Лолиты отменен в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:16
В Волгоградской области построят и модернизируют 20 спортобъектовСмотреть фотографии
08:34
В РПН приняли 30 жалоб волгоградцев на мучения в квартирахСмотреть фотографии
07:52
Ночь без пролетов БПЛА прошла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:39
Птицефабрику в Волгоградской области оштрафовали на 150 тысяч за антисанитариюСмотреть фотографии
07:10
Волгоградское УФАС уличило УОР в непрозрачности при госзакупкеСмотреть фотографии
06:29
В Камышине передали награды семьям троих погибших героев СВОСмотреть фотографии
05:52
Сколько выплатят волгоградцам за ущерб от БПЛА: смотрим документыСмотреть фотографии
22:34
Томислав Дадич подписал контракт с «Ротором» на полтора годаСмотреть фотографии
21:38
«Туда не ходи, сюда ходи»: над волгоградцами нависла новая угроза из-за потепленияСмотреть фотографии
20:52
«Ротор» откроет сезон матчем с «Уралом» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
20:17
Волгоградцам показали создание главного масленичного чучела с одной изюминкойСмотреть фотографииCмотреть видео
19:34
Малышу со страшным диагнозом из Волгограда сотни человек собрали за 10 дней миллионСмотреть фотографии
18:49
В Волгоградской области «спящих» коммунальщиков взбодрили штрафамиСмотреть фотографии
18:29
«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:09
Облдмин закупает впрок рамки для награждения волгоградцевСмотреть фотографии
16:45
Экскурсионные маршруты «Красного октября» посетили 3,6 тысячи промышленных туристовСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде на Масленицу сожгут 10-метровое чучелоСмотреть фотографии
15:47
СК: под Волгоградом мужчина зарубил топором сводного брата из-за наследстваСмотреть фотографии
15:41
В Волгограде полиция задержала кошмарившего фуры эвакуатора-нелегалаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:06
Волгоградцы стали чаще сдавать устаревшие гаджеты в трейд-инСмотреть фотографии
 