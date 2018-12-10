Расследования

В Волгограде риэлтора и «пьющих соседей» осудили за мошенничество

Расследования 07.12.2018 12:03
2293 4
07.12.2018 12:03


Ближайшие годы в тюрьме проведет волгоградский риэлтор Светлана Луночкина и ее знакомые Андрей Сиволобов и Денис Макаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной прокуратуре, осудили экс-риэлтора и ее друзей за мошенничество в сфере недвижимости.
В конце 2014-года Луночкина, зная что собственник продает часть своей квартиры в Дзержинском районе, подселила ко второму владельцу Сиволобова и Макарова. Мужчины с владельцем квартиры сдружились с помощью алкоголя. Выпивали не раз и в результате мужчина переписал свою долю на подставное лицо.
А уже в 2015 году предприимчивая Светлана Луночкина при помощи Сиволобова и Макарова пыталась выселить своего соседа. Имея долю в квартире, мошенница заселила шумных и пьющих друзей на свою жилплощадь. С мая 2015 года Сиволобов и Луночкин за денежное вознаграждение всячески мешали жить и даже угрожали второму собственнику жилья и его семье. Пришлось даже в полицию обращаться.
Вину в инкриминируемых деяниях осужденные не признали. Подали на апелляцию, но суд решение не изменил. Светлана Сиволобова проведет в тюрьме 6,5 лет. Ее друзья также получили реальные сроки: Андрей Сиволобов — 6 лет, а Денис Макаров-  5 лет 11 месяцев тюрьмы.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
Экс-депутата гордумы Волгограда Федора Литвиненко выпустили из СИЗО
23.11.2018 14:38
12322 20
В Волгограде арестовали учредителя скандально известной управляющей компании
14.11.2018 15:50
13461 7
В Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области огласили приговор Ренату Булатову
15.11.2018 14:38
12125 53
Расследования
10.12.2018 12:29
Расследования 10.12.2018 12:29
4572 14 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.12.2018 11:30
Расследования 10.12.2018 11:30
2720 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.12.2018 21:04
Расследования 07.12.2018 21:04
9417 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.12.2018 14:52
Расследования 07.12.2018 14:52
5082 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.12.2018 17:01
Расследования 06.12.2018 17:01
2524 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.12.2018 15:36
Расследования 06.12.2018 15:36
7038 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.12.2018 10:29
Расследования 06.12.2018 10:29
13853 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.12.2018 16:55
Расследования 05.12.2018 16:55
5360 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.12.2018 15:22
Расследования 05.12.2018 15:22
1469 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.12.2018 18:11
Расследования 04.12.2018 18:11
6514 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.12.2018 15:40
Расследования 04.12.2018 15:40
2940 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.12.2018 10:00
Расследования 04.12.2018 10:00
3192 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.12.2018 16:06
Расследования 03.12.2018 16:06
6393 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.12.2018 09:59
Расследования 03.12.2018 09:59
2147 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.11.2018 16:51
Расследования 30.11.2018 16:51
5211 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

22:44
В Волгограде обнаружили повешенного студента
20:11
В Волгограде легальные маршрутки втянуты в войну за выживание Cмотреть видео
17:25
Жителям Волгоградской области предлагают "нырять" в колодцы для снятия показаний счетчиковСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области за месяц закрылись 248 организацийСмотреть фотографии
16:39
Волгоградец за деньги "приютил" шестерых иностранцевСмотреть фотографии
16:25
В Волжском злоумышленники пытались похитить терминал оплатыСмотреть фотографии
16:07
Главные площади Волгограда и Волжского могут закрыть для протестных акцийСмотреть фотографии
15:40
На трассе в Волгоградской области перевернулся «Камаз»: водитель в реанимации (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложенияСмотреть фотографии
15:25
Волгоградец дал отпор грабителюСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области мужчина высушивал "веники" из марихуаныСмотреть фотографии
15:05
Впал в кому 19-летний пассажир машины, перевернувшейся на трассе Волгоград – АстраханьСмотреть фотографии
14:48
Площадь Павших борцов в Волгограде начали готовить для новогодних праздниковСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Стадиону «Волгоград Арена» простят еще 300 млн рублей налога в годСмотреть фотографии
13:01
Волгоградский экономист Карэн Туманянц предостерег от последствий изменения социального кодекса Смотреть фотографииCмотреть видео
12:34
В Волгоградской области сельский Дом культуры «заплакал» после ремонтаСмотреть фотографии
12:29
Потерпевшая по делу о взрыве дома в Волгограде не нашла крупную сумму денег и ордена в обломках (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)Смотреть фотографии
12:06
На юге Волгограда УК позволяла многоэтажкам гнить и рассыпатьсяСмотреть фотографии
11:51
Волгоградцам предложили выбрать название новому паркуСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде «благотворитель» заработал миллионы на имуществе организации инвалидов Смотреть фотографии
10:51
Житель Волгоградской области с подругой избили и утопили своего должникаСмотреть фотографии
10:21
Сервис «МегаФон Путешествия» повышает кэшбэк и открывает продажи железнодорожных билетовСмотреть фотографии
10:01
Игроки сборной России пожелали юным волгоградским футболистам быть "наглыми"Смотреть фотографии
09:52
В Астрахани водитель маршрутного такси взял себе в напарники котаСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде полеты квадрокоптеров возьмут под контрольСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде в результате аварии с пьяным водителем пострадала женщинаСмотреть фотографии
08:39
В Волжском вандалы громят новые остановкиСмотреть фотографии
07:33
Депутат Госдумы от Волгоградской области озаботилась контрафактом лекарствСмотреть фотографии
14:31
Один день до пени: волгоградцы не получили платежки за ЖКХСмотреть фотографии
13:05
Проектировщику базы для пожарного флота МЧС в Волгограде присудили миллионы за срыв сроковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 