Бдительная волгоградка помогла раскрыть кражу



57-летняя жительница Тракторозаводского района заявила в полицию, что стала свидетельницей кражи. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, женщина сообщила, что видела как двое подозрительных мужчин «демонтируют» крышки металлических люков и увозят их.

Подозреваемые были задержаны по горячим следам. В содеянном злоумышленники сознались и сказали, что планировали сдать украденное в пункт приема металла.

Возбужденно уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание — 5 лет тюрьмы.