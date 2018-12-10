Происшествия 04.12.2018 10:32
909 1
04.12.2018 10:32
Пенсионерка погибла при пожаре в частном доме в городе Котельниково Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, 87-летняя женщина жила одна. По предварительным данным, в день трагедии она затопила печку. Из-за неисправного дымохода загорелась межкомнатная перегородка, а жилище наполнилось угарным газом, что и стало причиной гибели пенсионерки. В региональном МЧС уточнили, что ЧП произошло на улице Калинина. Возгорание было ликвидировано за 20 минут, однако женщину спасти не удалось.
Реклама
Популярное по теме
12.11.2018 19:16
48115 4
07.12.2018 09:29
9014 11
22.11.2018 21:00
13764 0
В Волгограде обнаружили повешенного студента10.12.2018 22:44
Происшествия 10.12.2018 22:44
237 0 Обсудить
Волгоградец за деньги "приютил" шестерых иностранцев10.12.2018 16:39
Происшествия 10.12.2018 16:39
954 2 Обсудить
В Волжском злоумышленники пытались похитить терминал оплаты10.12.2018 16:25
Происшествия 10.12.2018 16:25
765 2 Обсудить
На трассе в Волгоградской области перевернулся «Камаз»: водитель в реанимации (ВИДЕО)10.12.2018 15:40
Происшествия 10.12.2018 15:40
1676 3 Обсудить
Волгоградец дал отпор грабителю10.12.2018 15:25
Происшествия 10.12.2018 15:25
3753 1 Обсудить
В Волгоградской области мужчина высушивал "веники" из марихуаны10.12.2018 15:06
Происшествия 10.12.2018 15:06
1157 8 Обсудить
Житель Волгоградской области с подругой избили и утопили своего должника10.12.2018 10:51
Происшествия 10.12.2018 10:51
3641 5 Обсудить
На юге Волгограда восстановили движение трамваев после ДТП10.12.2018 09:42
Происшествия 10.12.2018 09:42
967 0 Обсудить
В Волгограде в результате аварии с пьяным водителем пострадала женщина10.12.2018 09:38
Происшествия 10.12.2018 09:38
974 2 Обсудить
В Волгоградской области с фермы украли стадо овец09.12.2018 12:45
Происшествия 09.12.2018 12:45
2416 0 Обсудить
В Волгограде ребенок пострадал от новогодней пиротехники09.12.2018 12:15
Происшествия 09.12.2018 12:15
1613 0 Обсудить
В Волгоградской области грузовик протаранил легковушку: три человека в больнице09.12.2018 11:39
Происшествия 09.12.2018 11:39
1556 0 Обсудить
В Волгограде в ДТП пострадала женщина и ее трехлетний сын09.12.2018 11:15
Происшествия 09.12.2018 11:15
1256 0 Обсудить
В Волгограде водитель с сердечным приступом на полной скорости врезался в дерево08.12.2018 13:26
Происшествия 08.12.2018 13:26
7549 0 Обсудить
Житель Волгограда решил «снять порчу» у торгового центра08.12.2018 11:03
Происшествия 08.12.2018 11:03
3202 0 Обсудить
Реклама