В Волгоградской области к концу года 907 человек заразились ВИЧ

Здравоохранение 04.12.2018 10:38
3174 4
04.12.2018 10:38
За девять месяцев 2018 года в Волгоградской области выявлено 907 человек, заразившихся вирусом иммунодефицита человека, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. За весь период наблюдения в области официально зарегистрировано более 14 тысяч инфицированных ВИЧ. Вплоть до 8 декабря, ответы на вопросы, касающиеся профилактики инфекции, можно получить, позвонив по телефонам «горячей линии».
Фото http://oblzdrav.volgograd.ru
Реклама
Популярное по теме
03.12.2018 10:59
6340 10
19.11.2018 11:28
7276 26
30.11.2018 15:46
3050 3
В Волгоградской области аптеки оптимизируются и закрываются07.12.2018 14:01
Здравоохранение 07.12.2018 14:01
5823 5 Обсудить
До волгоградского центра медицины катастроф добралась оптимизация03.12.2018 10:59
Здравоохранение 03.12.2018 10:59
6340 10 Обсудить
Центр медицины катастроф Волгоградской области – один из лучших в России30.11.2018 15:46
Здравоохранение 30.11.2018 15:46
3050 3 Обсудить
СПИД лечат лучше всего в Волгоградской области27.11.2018 14:30
Здравоохранение 27.11.2018 14:30
2173 0 Обсудить
В Волгоградской области проанализируют цены на лекарства19.11.2018 11:28
Здравоохранение 19.11.2018 11:28
7276 26 Обсудить
Волгоградцев пригласили на бесплатную диагностику17.11.2018 10:37
Здравоохранение 17.11.2018 10:37
2985 0 Обсудить
В волгоградских учреждениях здравоохранения – "свежая кровь"16.11.2018 12:33
Здравоохранение 16.11.2018 12:33
7718 5 Обсудить
В Волгоградской области цены на жизненно важные лекарства останутся на прежнем уровне13.11.2018 15:33
Здравоохранение 13.11.2018 15:33
3636 8 Обсудить
Волгоградская область готовится принимать на лечение иностранных граждан13.11.2018 12:15
Здравоохранение 13.11.2018 12:15
1629 0 Обсудить
Волгоградстат: В Волгоградской области стали меньше умирать12.11.2018 14:02
Здравоохранение 12.11.2018 14:02
2106 9 Обсудить
Клиническая больница Волгограда вошла в пилотный проект по развитию медицинского туризма08.11.2018 15:40
Здравоохранение 08.11.2018 15:40
4309 0 Обсудить
Эбола, чума и холера: волгоградцев предупредили об опасных болезнях за рубежом08.11.2018 10:26
Здравоохранение 08.11.2018 10:26
1536 5 Обсудить
ОНФ: Волгоградская область оказалась в списке отличившихся по темпам установки модульных ФАПов23.10.2018 15:14
Здравоохранение 23.10.2018 15:14
8608 4 Обсудить
«Волгоград Арена» впервые принимает неспортивное мероприятие17.10.2018 16:19
Здравоохранение 17.10.2018 16:19
5916 9 Обсудить
Жители Волгоградской области определят лауреатов народной премии в области медицины15.10.2018 11:41
Здравоохранение 15.10.2018 11:41
6277 9 Обсудить
Реклама