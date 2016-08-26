Расследования

Жителя Волгограда приговорили к 3 годам колонии за распространение детской порнографии

Главное
Расследования 26.08.2016 14:21
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26.08.2016 14:21

В Волгограде вынесено решение в отношении 40-летнего местного жителя, который обвинялся в распространении детской порнографии. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, ему назначено 3 года колонии общего режима. В сентябре 2014 года он скачал из интернета видеоролик порнографического содержания с участием ребенка и хранил его в своем компьютере, потом он разместил его на файлообменнике, открыв доступ к ролику. Преступление было выявлено полицейскими из Пермского края, после чего материалы проверки были направлены в следственные органы полиции г. Волгограда. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

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