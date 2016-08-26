Главное
Расследования 26.08.2016 14:21
0
26.08.2016 14:21
В Волгограде вынесено решение в отношении 40-летнего местного жителя, который обвинялся в распространении детской порнографии. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, ему назначено 3 года колонии общего режима. В сентябре 2014 года он скачал из интернета видеоролик порнографического содержания с участием ребенка и хранил его в своем компьютере, потом он разместил его на файлообменнике, открыв доступ к ролику. Преступление было выявлено полицейскими из Пермского края, после чего материалы проверки были направлены в следственные органы полиции г. Волгограда. Мужчину взяли под стражу в зале суда.
Волгоградец заступился за свою бывшую жену и утопил ее сожителя24.07.2023 11:26
Расследования 24.07.2023 11:26
По делу — 707 потерпевших. В Волгограде судят членов ОПГ за многомиллионную «крымскую» аферу24.07.2023 11:17
Расследования 24.07.2023 11:17
В Волгограде посмотрели скандальное видео блогера у «Родины-матери» и возбудили дело23.07.2023 17:48
Расследования 23.07.2023 17:48
Суд в Волгограде арестовал троих отморозков, избивших и расстрелявших девушку22.07.2023 10:41
Расследования 22.07.2023 10:41
Генералу СК из Волгограда Музраеву дали 20 дней на изучение протокола21.07.2023 11:27
Расследования 21.07.2023 11:27
В Волгограде суд по делу о геноциде населения в годы ВОВ назначили на 1 августа21.07.2023 11:04
Расследования 21.07.2023 11:04
Волгоградец в кредит купил iPhone за 130 тысяч по фальшивому паспорту20.07.2023 21:40
Расследования 20.07.2023 21:40
Ирина Волк заявила об исторической раскрываемости убийств в России. Как обстоят дела в Волгограде?20.07.2023 17:58
Расследования 20.07.2023 17:58
Зверски избитую в Волгограде 19-летнюю девушку отправили на лечение домой20.07.2023 16:23
Расследования 20.07.2023 16:23
Подозреваемого в убийстве подростка поместили в СИЗО в Волгоградской области20.07.2023 15:56
Расследования 20.07.2023 15:56
В Волгоград поступило 14 новых мусоровозов. Ожидается поставка ломовозов и самосвалов20.07.2023 11:15
Расследования 20.07.2023 11:15
В колонии строгого режима №24 в Волгоградской области сменился начальник20.07.2023 10:49
Расследования 20.07.2023 10:49
Бастрыкину доложат о гибели 14-летнего подростка под Волгоградом20.07.2023 07:52
Расследования 20.07.2023 07:52
Стали известны подробности расстрела волгоградца Сергея Кадкина в Городище19.07.2023 18:17
Расследования 19.07.2023 18:17
Стали угрожать: опубликовано видео нападения зоозащитников на собачий приют в Волгограде19.07.2023 15:52
Расследования 19.07.2023 15:52