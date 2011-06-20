Политика

Волгоградские единороссы обсудят на конференции задачи партии перед выборами в Госдуму

Главное
Политика 20.06.2011 10:41
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20.06.2011 10:41

Сегодня в Волгограде открывается XII конференция регионального отделения партии «Единая Россия», которая пройдет в помещении Волгоградского муниципального музыкального театра. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе реготделения партии, в мероприятии примут участие 247 делегатов и около 400 гостей, представителей многих общественных организаций, вступившие в народный фронт или поддерживающие его.
В повестке дня выборы руководящих органов – политсовета и Президиума. С отчетом о деятельности регионального отделения партии за четыре года выступит секретарь политсовета Владимир Ефимов. О работе контрольно-ревизионной комиссии расскажет Виктор Подлесных. В конференции примет участие начальник отдела по работе в ЮФО Центрального исполнительного комитета Сергей Черкасов.
Планируется обсудить актуальные задачи для областных партийцев в свете грядущих выборов в Государственную Думу РФ, которые состоятся в декабре этого года.

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