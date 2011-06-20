Сегодня в Волгограде открывается XII конференция регионального отделения партии «Единая Россия», которая пройдет в помещении Волгоградского муниципального музыкального театра. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе реготделения партии, в мероприятии примут участие 247 делегатов и около 400 гостей, представителей многих общественных организаций, вступившие в народный фронт или поддерживающие его.

В повестке дня выборы руководящих органов – политсовета и Президиума. С отчетом о деятельности регионального отделения партии за четыре года выступит секретарь политсовета Владимир Ефимов. О работе контрольно-ревизионной комиссии расскажет Виктор Подлесных. В конференции примет участие начальник отдела по работе в ЮФО Центрального исполнительного комитета Сергей Черкасов.

Планируется обсудить актуальные задачи для областных партийцев в свете грядущих выборов в Государственную Думу РФ, которые состоятся в декабре этого года.

