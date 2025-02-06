Что нельзя снимать во время атак БПЛА в Волгоградской области: смотрим постановление

Власти Волгоградской области официально опубликовали документ, предусматривающий ответственность за фото- и видеосъемку событий, связанных с атаками БПЛА. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона, соответствующие меры приняты в соответствии с Указом Президента, вступившим в действие после начала СВО, решением оперативного штаба по реализации мер данного Указа и в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Волгоградской области.

С 6 февраля, на территории региона запрещено:

делать фото и видео применения и последствий применения БПЛА, а также систем противодействия беспилотникам, в том числе ПВО. Под запретом оказалась и фото и видеосъемка мест нахождения и падения БПЛА, а также мест поражения объектов с использованием таких аппаратов и работы ПВО и радиоэлектронной борьбы;





фиксировать на фото и видео места расположения, временной дислокации, организации несения службы сил и средств Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов, а также мест расположения объектов военной инфраструктуры, ПВО и РЭБ, сооружений систем связи и охраны объектов ТЭК, промышленности, ЖКХ, мостов и иных критически важных объектов;





выкладывать подобные кадры в интернет, а также публиковать их в СМИ. Запрет, в частности, касается применения и последствий применения на территории области, а также других субъектов РФ беспилотников, включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место нахождения или падения, запуска или траекторию полета и определить места атаки и факт поражения объектов, в том числе характер нанесенных повреждений.

Постановлением определен запрет на распространение фото и видео применения и последствий применения ПВО и РЭБ, способствующее раскрытию мест расположения сил противовоздушной обороны и стратегически важных объектов, находящихся не только на территории области, но и других регионов России.

При этом эти меры не распространяются на деятельность органов власти, а также на официально опубликованную данными органами информацию в СМИ и интернете.

С 6 февраля силовые структуры – главное управление МВД, ФСБ, МЧС, а также РКН при обнаружении фактов фото и видеофиксации вышеперечисленных действий и объектов будут выявлять авторов роликов и изображений с передачей соответствующих материалов для привлечения граждан к административной ответственности.

Наказываться размещение запрещенной информации будет в соответствии с Кодексом Волгоградской области об административной ответственности штрафами в размере до 100 тысяч рублей.

Напомним, что в ноябре 2024 года Волгоградская облдума приняла закон, устанавливающий новые штрафы в регионе в размере до 100 тысяч рублей за нарушение режима повышенной готовности, который был введен в Волгоградской области в октябре 2022 года Указом Президента Российской Федерации. Губернатор в соответствии с Указом наделен дополнительными полномочиями по вопросам усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности.

За неисполнение нормативных правовых актов губернатора по вопросам обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории региона предусмотрены штрафы: