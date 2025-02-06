Что нельзя снимать во время атак БПЛА в Волгоградской области: смотрим постановление

Власти Волгоградской области официально опубликовали документ, предусматривающий ответственность за фото- и видеосъемку событий, связанных с атаками БПЛА. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона, соответствующие меры приняты в соответствии с Указом Президента, вступившим в действие после начала СВО, решением оперативного штаба по реализации мер данного Указа и в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Волгоградской области.
С 6 февраля, на территории региона запрещено:
Постановлением определен запрет на распространение фото и видео применения и последствий применения ПВО и РЭБ, способствующее раскрытию мест расположения сил противовоздушной обороны и стратегически важных объектов, находящихся не только на территории области, но и других регионов России.
При этом эти меры не распространяются на деятельность органов власти, а также на официально опубликованную данными органами информацию в СМИ и интернете.
С 6 февраля силовые структуры – главное управление МВД, ФСБ, МЧС, а также РКН при обнаружении фактов фото и видеофиксации вышеперечисленных действий и объектов будут выявлять авторов роликов и изображений с передачей соответствующих материалов для привлечения граждан к административной ответственности.
Наказываться размещение запрещенной информации будет в соответствии с Кодексом Волгоградской области об административной ответственности штрафами в размере до 100 тысяч рублей.
Напомним, что в ноябре 2024 года Волгоградская облдума приняла закон, устанавливающий новые штрафы в регионе в размере до 100 тысяч рублей за нарушение режима повышенной готовности, который был введен в Волгоградской области в октябре 2022 года Указом Президента Российской Федерации. Губернатор в соответствии с Указом наделен дополнительными полномочиями по вопросам усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности.
За неисполнение нормативных правовых актов губернатора по вопросам обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории региона предусмотрены штрафы:
За то же деяние, совершенное повторно, санкции возрастут: для граждан - штраф в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.