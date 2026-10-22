



Волгоградские автомобилисты открыли сезон «переобувки» машин. Интересно, что в этом году менять покрышки часть водителей начала еще в разгар «бабьего лета». Говорит ли это о появлении новой тенденции, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у сотрудников шиномонтажных мастерских.

Сказать, что абсолютное большинство автовладельцев раз и навсегда отказались от правила «пока не грянет гром» ( а правильнее – не пойдет первый снег или вода в лужах не превратится в лед), было бы слишком амбициозно. Однако позитивные изменения работники мастерских все-таки отмечают. По их словам, не последнюю роль в сезоне 2026-2027 сыграл бензиновый кризис.

– Из-за ситуации с бензином многие автомобилисты стали реже использовать машину. Особенно это касается семей, в которых два автомобиля, – рассказывает волгоградец Андрей. – Но дело не только в этом. К нашей радости, все больше водителей стали осознавать, что процесс замены резины может быть абсолютно комфортным – без очередей, подъема цен в дни пиковых нагрузок. Достаточно лишь приехать в мастерскую на пару недель раньше обычного. Я уже много лет повторяю одну простую истину: при бережной эксплуатации ни «шипам», ни, тем более, «липучкам» уже ничего не угрожает.





Автолюбителей, которые откладывают запись на «переобувку» до лучших времен и худшей погоды, специалисты мотивируют не только словами – они напоминают, что в разгар сезона цены на услуги будут неминуемо расти.

– Мы тоже изучаем прогноз погоды и видим достаточно комфортные температуры, – отмечает волгоградец. – Дай бог, чтобы в этом году сценарий был мажорным, и после небольших заморозков в регион пришел небольшой «минус, а вслед за ним – и первый снег. Но, как взрослые и наученные жизнью люди, мы понимаем, что порой прогноз может отличаться от реальной погоды за окном.