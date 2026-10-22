Правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования изменятся с 1 февраля 2027 года. Как пояснили в РЖД, изменения затронут высоту переноски, которая не должна будет превышать 30 сантиметров. Такой размер связан с конструкцией большинства вагонов, так как по правилам переноска должна размещаться на местах ручной клади.

В компании отмечают, что такое решение позволит питомцам путешествовать не в проходе, а в предусмотренном для их перевозки пространстве.

Если животное крупное и не может поместиться в стандартную перевозку, то владельцу придется выкупить для своего питомца дополнительное место, чтобы разместить переноску. В этом случае необходимо оформить бесплатный перевозочный документ на животное в кассе или прямо в поезде. Новые правила не касаются других размеров переноски. По сумме трех измерений она как и прежде не должна превышать 180 см, чтобы питомцу было комфортно в ней лежать и стоять.

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