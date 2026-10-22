В Волгоградской области обсудили готовность региона к зиме





На заседании КЧС Волгоградской области обсудили подготовку ЖКХ и ТЭК к осенне-зимнему периоду, безопасность на дорогах, пожарную безопасность и итоги прошедшего купального сезона.

В регионе активно готовят к холодам объекты жизнеобеспечения и коммунальную инфраструктуру. В 26 муниципальных образованиях уже начали подтопку социальных объектов, а в 18 муниципалитетах отопительный сезон стартовал в полном объёме. В Волгограде обеспечена техническая готовность 116 котельных, 5013 многоквартирных домов и 552 учреждений социальной сферы.

Профильным ведомствам и главам муниципалитетов поручено обеспечить устойчивую работу объектов ЖКХ в отопительный период. Также рекомендовано провести тренировки с ЕДДС по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации на объектах энергетики и коммунального хозяйства.

Отдельное внимание на заседании уделили работе дорожных служб в зимний период. Ведомствам поставлены задачи по подготовке автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения к холодам.

Обстановка с пожарами в регионе остаётся стабильной и контролируемой. Профилактическая работа продолжится: специалисты будут проверять резервные источники энергоснабжения в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей, а также соблюдение правил эксплуатации печей и газового оборудования. Информационную работу с многодетными семьями, детьми и пожилыми людьми решено не прекращать.

Подводя итоги летнего периода, в регионе отметили положительную динамику. За восемь месяцев 2026 года количество происшествий на водных объектах снизилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Профилактические и оперативные меры будут продолжены и в зимний период.

Фото: администрация Волгоградской области