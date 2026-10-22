



В Тракторозаводском районе Волгограда благоустроили пешеходную зону по улице Дзержинского на участке от ул. Мещерякова до ул. Шурухина. Обновленную территорию администрация Волгограда показала с высоты птичьего полета.

Напомним, в мае текущего года жительница Волгограда Нина Мясникова подняла вопрос о благоустройстве этой пешеходной зоны на личном приеме граждан Полномочным представителем Президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым. Губернатор Андрей Бочаров, которые участвовал в видеосовещании, тогда сообщил, что до конца октября этот участок будет благоустроен в ходе поэтапного обновления самой протяженной в Волгограде улицы Дзержинского с вековой историей.

100 лет назад в 1926 году эта улица начала формироваться вместе со строительством Сталинградского тракторного завода. Комплексное благоустройство этой территории разбито на этапы и проводится с 2020 года. В ходе предыдущих этапов был обновлен участок ул. Дзержинского от пр. им. В.И. Ленина до ул. Шурухина, а также территория вблизи ДК Тракторозаводского района.

В администрации Волгограда уточнили, что на участке от ул. Мещерякова до ул. Шурухина рабочие заменили 4500 кв. м. старого асфальта на новую тротуарную плитку, обустроили площадку для отдыха, где смонтировали перголу с качелями и установили малые архитектурные формы. Здесь также высадили 100 деревьев и свыше 130 кустарников, смонтировали новый поливочный водопровод протяжённостью свыше 4 км.

Видео: администрации Волгограда