



Сегодня в Волгоградском реготделении партии «Единая Россия» состоялось экстренное совещание с участием членов федерального оргкомитета по праймериз из-за жалобы депутата Госдумы Ирины Гусевой. Она обратилась в оргкомитет по поводу нарушений, которые, по ее мнению, допущены в ходе проведения предварительного голосования на Волжском одномандатном округе, сообщает ИА «Высота 102».

«По поручению председателя оргкомитета Александра Карелина мы немедленно вылетели в Волгоград, чтобы разобраться в ситуации. Здесь провели консультации и разобрали ряд вопросов, связанных, в том числе, с агитацией и организацией наблюдения на участках для голосования», – заявил на совещании помощник председателя партии «Единая Россия» Максим Жаворонков. К вящему неудовольствию Ирины Гусевой, жаждущей сохранить статус депутата, нарушений в ходе праймериз единороссы не нашли – попытка раздуть скандал на ровном месте обернулась крахом.

Неудивительно, что с таким подходом к предвыборному процессу экс-мэр Волгограда стремительно теряет уважение среди однопартийцев: вошедшую в зал совещания Ирину Гусеву местные функционеры встретили холодно. Такой прием резко контрастировал с приветствием ее соперника по округу Олега Савченко, с которым тепло поздоровались все присутствующие. Не находит поддержки Гусева и в команде губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, который уже не раз публично обозначал Олега Савченко как своего соратника.





Тем не менее, экс-мэр Волгограда остается участником праймериз – предвыборная гонка продолжается. «Наша задача – обеспечить равные условия кандидатам, которые выдвинулись на предварительное голосование», – отметил Жаворонков. Руководитель Южного межрегионального координационного совета «ЕР» Константин Бахарев на совещании добавил, что победителя определят только избиратели. «Победа никому не гарантирована заранее. Мы узнаем фамилии тех, кто будет представлять партию на выборах в Государственную думу, только 30 мая. Мы следим, чтобы нигде не нарушались базовые принципы процедуры: открытость, легитимность, конкурентность. И я хотел бы пожелать, чтобы последняя неделя прошла организованно, без скандалов, чтобы получить результаты, которые будут вызывать безоговорочное доверие у людей», – подчеркнул Бахарев.

Процедура предварительного голосования партии «Единая Россия» выходит на финишную прямую: в понедельник, 24 мая, начнется электронное голосование через «Госуслуги», в котором может принять участие любой желающий. В воскресенье, 30 мая, в Волгоградской области откроются 297 участков для голосования – это 20% от общего числа всех УИК в регионе. В Волгоградской области в праймериз участвуют более 170 кандидатов по одномандатным округам и по списку. Среди участников зарегистрированы как действующие депутаты всех уровней, так и люди без политического опыта – учителя, врачи, волонтеры, общественные активисты. Агитация за любого из кандидатов прекращается с полуночи 24 мая.