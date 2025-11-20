20 ноября Волгоградский областной суд признал 74-летнего Александра Пака виновным в убийстве многодетной матери путем наезда на нее на внедорожнике BMW Х7. За содеянное водителю-пенсионеру назначено 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также придется выплатить потерпевшим 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, постановил облсуд.

Резонансное дело в Волгограде рассматривалось с участием присяжных, которые 12 ноября в своем вердикте назвали Пака виновным и не заслуживающим снисхождения. Суд с учетом этого вердикта и вынес свой приговор.

На судебном заседании, которое прошло в первой половине дня, все стороны озвучили свои позиции, а Александр Пак выступил с последним словом. Он вновь сказал, что умысла на убийство 40-летней женщины у него не было. А выдвинутые ему обвинения по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга) назвал бредом.

Его адвокаты также настаивали на том, что преднамеренных и умышленных действий их подзащитный не совершал и просили переквалифицировать дело на более мягкую статью.

Представитель гособвинения в свою очередь отметила, что Пак действовал умышленно и осознавал опасные последствия своих действий, поэтому квалификация избрана верно. Прокурор просила приговорить подсудимого к 12 годам колонии строгого режима.

Несмотря на то, что эта статья предусматривает до 20 лет колонии, смягчающими обстоятельствами стали преклонный возраст Александра Пака, состояние здоровья, оплата расходов на погребение, благотворительная деятельность.

Потерпевшие, которые согласились с позицией гособвинения, сегодня заявили иск к Александру Паку на 8 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Подсудимый на это заявил, что с учетом своих возможностей может выплатить потерпевшей стороны 1 миллион рублей. Прокуратура в свою очередь просила суд признать Пака фактическим владельцем автомобиля BMW X7, конфисковать автомобиль в доход государства с целью последующего обеспечения исковых требований потерпевшей стороны.



Представитель потерпевших Ангелина Лихошапко сообщила, что ее доверителей устраивает вынесенный приговор.







- Да. Нас устраивает. Мы полагаем, что это достойный приговор для подсудимого - 11 лет лишения свободы, - сказала адвокат.

Размер моральной компенсации, которую огласил суд, потерпевших также устроил. Защитник рассказала, что близкие погибшей Екатерины Буравлевой тяжело переживали происходящее. Процесс дался им нелегко. У женщины остались муж и трое детей 8, 10 и 15 лет.

- Очень тяжело, потому что приходилось заново переживать эти события. Приходилось слушать со стороны защиты подсудимого эти опровержения, которые было не совсем приятно слушать, - сказала защитник.





