Волгоград получил 26 новых автобусов большого класса





Автобусный парк Волгограда пополнили 26 новых машин большого и особо большого класса. Как сообщили в пресс-слубе администрации региона, возможностями современного подвижного состава ознакомился губернатор Андрей Бочаров вместе с главой города Владимиром Марченко и молодёжью – участниками деловой программы фестиваля #ТриЧетыре. В ходе рабочей поездки также обсуждались вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры агломерации.

– Продолжается большая работа, связанная с развитием дорожно-транспортной инфраструктуры и обновлением подвижного состава. Без этого говорить о серьёзном развитии города невозможно, и, работая сегодня над современной транспортной схемой, мы это прекрасно понимаем, – пояснил губернатор.





Легендарные двухсекционные «гармошки» возвращаются на улицы Волгограда в современных модификациях. Десять автобусов особо большого класса – впервые закупленные за последние 35 лет – выйдут на маршруты №2 «ЖД вокзал – комплекс «Юбилейный“» и №21 «ЖД вокзал – пос. ГЭС». Андрей Бочаров отметил, что выбор маршрутов неслучаен: оба направления соединяют крупные хабы, испытывающие нагрузку в часы пик, а использование вместительного транспорта позволит разгрузить улицы.

Двухсекционный «Волгабас» вмещает до 184 пассажиров. Он оснащён бортовым компьютером с мультиплексной системой, которая следит за работой всех компонентов и выводит данные на дисплей водителя, а также помогает предотвращать ошибки. Для комфорта пассажиров предусмотрены мощная климатическая система и информационные панели. Для людей с ограниченными возможностями – кнопки вызова водителя, аппарель для колясок, отдельное место в середине салона и система наклона кузова к платформе.

Ещё 16 автобусов большого класса выйдут на маршруты №5а «Родниковая Долина – Химзавод», №77 «Комплекс „Юбилейный“ — ТРЦ „Мармелад“», №85 «Жилгородок – Родниковая Долина», а также пополнят маршруты №2 и №21. Весь новый подвижной состав работает на экологически чистом газомоторном топливе.

– У нас ни разу не было сбоя в движении пассажирского транспорта – мы используем такие виды транспорта, которые не зависят от нефтепродуктов. Но в целом и там ситуация на сегодняшний день улучшается: объёмы поставок нефтепродуктов постоянно увеличиваем, – отметил глава региона.

26 новых автобусов – часть единой закупки в количестве 49 единиц для Волгограда и Волжского. Ещё 23 машины на прошлой неделе передали городу-спутнику. Поставка осуществлена по прямой субсидии Минпромторга РФ, которая покрывает от 40 до 60% стоимости базовой комплектации. Волгоградская область вошла в число субъектов, выполнивших условия для получения такой поддержки.

Таким образом, автобусный парк Волгограда насчитывает 307 единиц подвижного состава, обновлённого на 97%. Это отвечает задачам Президента РФ увеличить к 2030 году долю общественного транспорта в агломерациях, не менее 85% которого имеют срок эксплуатации не старше нормативного.





Кроме того, на базе завода «ВЭТА» МУП «Метроэлектротранс» создаётся современный межрегиональный центр по ремонту и обслуживанию городского электротранспорта. Специалисты ведут капитальный и капитально-восстановительный ремонт телег, трамваев и троллейбусов. В этом году отремонтировали фасад завода, заменили ворота в цехах, провели капремонт очередного цеха с установкой приточно-вытяжной вентиляции и современных систем обогрева и освещения. Закупается новое оборудование: сварочные столы, токарные и заточные станки, компрессорные установки, домкраты и другая техника.

Сейчас завод «ВЭТА» ежегодно может ремонтировать до 70 телег и до 30 телег в составе ремонтируемых вагонов, а мощности по ремонту троллейбусов и трамваев увеличены до 10 раз.

– Чтобы трамваи и троллейбусы были современными, их нужно постоянно обновлять. Мы создали площадку, где собирают современный подвижной состав, – используем максимальные для этого возможности. Такая площадка мало у кого есть, – подчеркнул Бочаров.

В ближайшее время ещё шесть обновлённых трамвайных вагонов отправятся в трамвайно-троллейбусное депо Красноармейского района.

Напомним, в Волгоградской области по задачам, поставленным губернатором Андреем Бочаровым, продолжается беспрецедентное обновление подвижного состава. За последние четыре года закуплено 67 трамваев, 112 троллейбусов, 21 электробус и 523 автобуса – всего 723 единицы. С 2014 года приобретено порядка 1,4 тысячи единиц подвижного состава. Работа региона по темпам и объёмам обновления общественного транспорта неоднократно получала высокую оценку федерального центра.