Главное

Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО «С вертолета выгружали тела»: волгоградцы стали очевидцами катастрофы с паромом на Кипре

Актуально

«Все эти годы ждал, что за ним придут»: следователь рассказал, как в Волгограде спустя 30 лет раскрыли жестокие убийства таксистов

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Новое сердце города: Привокзальная площадь стала точкой притяжения волгоградцев – фото

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Ростове изменили правила выплат за повреждённые БПЛА автомобили
В Ростове-на-Дону скорректировали порядок предоставления компенсаций за автомобили, поврежденные в результате атак беспилотников и ракет. Главное изменение касается требований к получателям выплат: теперь материальная помощь предусмотрена только для граждан...
Федеральные новости
 Пассажирка скончалась в аэропорту Краснодара после рейса из Петербурга
Пожилая женщина летела из Санкт-Петербурга в Краснодар, когда ей стало плохо прямо на борту. Уже в воздухе её состояние начало стремительно ухудшаться, и по прибытии она первым делом обратилась...
Общество

Новый драйвер развития региона: в Волгограде открылся первый корпус технопарка «Сталинград»

Общество 15.09.2026 14:11
0
15.09.2026 14:11


15 сентября в Ворошиловском районе Волгограда прошла торжественная церемония открытия первого корпуса технопарка «Сталинград». Уникальный объект появился на месте известного долгостроя на ул. Профсоюзной.

С иголочки

Здание имеет необычный внешний вид, сочетает в себе элементы исторической архитектуры и современных градостроительных технологий.


- Андрей Иванович, мы постарались создать резидентам максимально комфортные условия для работы. Первый этаж у нас вписан в окружающую историческую застройку за счёт применения архитектурных элементов, воспроизводящих облик царицынской застройки, при этом внутри все помещения имеют современную организацию, - начал экскурс по технопарку представитель компании-оператора проекта.


На первом этаже технопарка расположился просторный стеклянный атриум. Здесь же разместились ресепшен, лестница на второй этаж, первые рабочие кабинеты резидентов и лифты на верхние этажи.


Внутренняя планировка здания специально адаптирована для удобства работы и учёбы. На каждом этаже, помимо аудиторий, лабораторий и конференц-залов, оборудованы удобные коворкинги для отдыха и общения.

Первые результаты

Несмотря на то, что инновационный центр «Сталинград» только начал свою работу, разместившимся здесь организациям уже есть чем похвастаться. Так, компания из Нового Рогачика «Амикстех», специализирующаяся на разработке программного обеспечения с элементами ИИ, представила губернатору свои уникальные наработки.


- Сейчас мы активно разрабатываем умные браслеты. Их главная задача — отслеживать жизненные показатели человека, а также мониторить его местоположение с точностью до 10 сантиметров. Главная изюминка нашей технологии, что столь точное позиционирование достигается без использования привычного GPS-сигнала. Наш продукт крайне перспективен для строительных компаний, а также для учреждений, где важно круглосуточное наблюдение за пожилыми пациентами. В частности, сейчас мы сотрудничаем в этой связи с волгоградскими хосписами, - подчеркнул гендиректор «Амикстех» Максим Гожев.

Важная особенность, что разработчики волгоградской компании не только предлагают уникальный функционал, которым не могут похвастаться зарубежные конкуренты, но и привлекательную стоимость. Сейчас она составляет порядка 8 тыс. рублей.


Глава региона обратил внимание на перспективность внедрения этой же технологии и в другие сферы.

- Мы сейчас только что были на объектах транспортной инфраструктуры. Прокатились на автобусе. Мне кажется, можно подумать, чтобы со временем у нас все водители общественного транспорта имели такого рода браслеты. Это бы позволило контролировать здоровье не только в рамках предрейсовых медосмотров, но и непрерывно в режиме реального времени. Нечасто, но, к сожалению, у нас бывают такие случаи, когда водителей за рулём подводит здоровье. Естественно, учитывая ответственность за пассажиров, лучше минимизировать такие риски, в том числе и внедряя современные технологии, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Ещё одно направление работы калачёвского стартапа — роботы с искусственным интеллектом.

- Мы создали шестиосевые манипуляторы. Они оснащены специальными камерами, которые в режиме реального времени передают информацию искусственному интеллекту, который их контролирует. Благодаря ИИ нет необходимости закладывать подробные алгоритмы действий, система может самостоятельно выполнять поставленную задачу. Также мы создаём беспилотные системы для складов и строительных площадок. Наша задача — автоматизировать соответствующие виды работ.


В свою очередь, руководитель компании-оператора инновационного технопарка поделился опытом внедрения современных цифровых технологий. В частности, с помощью китайских дронов и китайского программного обеспечения организация создала трёхмерную копию монумента «Родина-мать». Специалисты рассказали, что такого рода современный подход позволит воссоздать многие, в том числе и безвозвратно утраченные документы на сложные объекты.


Глава региона также обратил внимание, что цифровизация существующих или новых сооружений — это очень перспективное направление, которое помогает существенно повысить качество строительных работ и снизить эксплуатационную стоимость.


Губернатор отметил, что аналогичный подход применялся специалистами при создании у подножия Мамаева кургана нового мемориала, посвященного подвигу бойцов СВО.

Широкие перспективы

На всех стадиях разработки волгоградского технопарка проект курировали эксперты уже состоявшегося технопарка «Сколково».

- Перед нашей страной стоит задача по достижению технологического лидерства. Без современной, инновационной инфраструктуры этого достичь невозможно. Технопарк «Сталинград» для нас особенный. Мы вели его от стадии концепции до проектирования. Поэтому мне особенно приятно видеть, как сейчас эти планы в кратчайшие сроки претворены в жизнь. Хотелось бы отметить ещё один очень важный момент, буквально на прошлой неделе технопарк был официально аккредитован фондом «Сколково». Он полностью соответствует лучшим отечественным стандартам и практикам. Аккредитация даёт доступ резидентам технопарка к поддержке фонда «Сколково». Здесь и обучение, и гранты. Сейчас я вижу, как у волгоградских коллег горят глаза. Уверен, что технопарк станет точкой притяжения как для талантливой молодёжи, так и для высокотехнологичного бизнеса, - подчеркнул главный управляющий директор «Сколково» Олег Войтенко.


По итогам увиденного губернатор Андрей Бочаров обратил внимание на то, что перед регионом стоят амбициозные задачи развития, которые невозможно реализовать без инноваций и собственного технологического суверенитета.


- Открывая сегодня первую очередь технопарка «Сталинград», реализуя этот проект вместе со «Сколково», мы рассчитываем, что здесь будут разрабатываться, уходить в пилот и масштабироваться новые технологии. Для этого на одной площадке мы свяжем научную , экспериментальную и производственную деятельность. Главная наша цель — повысить  производительность труда и качество жизни наших жителей региона. Уверен, что технопарк станет для Волгоградской области новой точкой роста, — отметил руководитель.

Напомним, помимо открытого корпуса, в пойме реки Царицы должно вскоре появиться основное здание технопарка площадью 36,6 тыс. кв. метров. Ранее на создание объекта правительством выделялся транш в размере 235,8 млн рублей.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102», пресс-служба администрации Волгоградской области.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.09.2026 15:27 Реклама
Общество 15.09.2026 15:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.09.2026 15:14
Общество 15.09.2026 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2026 15:00
Общество 15.09.2026 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2026 14:11
Общество 15.09.2026 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2026 13:39
Общество 15.09.2026 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2026 13:09
Общество 15.09.2026 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2026 11:16
Общество 15.09.2026 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2026 10:27
Общество 15.09.2026 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2026 10:20
Общество 15.09.2026 10:20
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.09.2026 10:16
Общество 15.09.2026 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2026 10:11
Общество 15.09.2026 10:11
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2026 09:54
Общество 15.09.2026 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2026 09:40
Общество 15.09.2026 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2026 09:09
Общество 15.09.2026 09:09
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2026 08:42
Общество 15.09.2026 08:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:40
Андрей Бочаров обсудил инвестклимат Волгоградской области с Михаилом МишустинымСмотреть фотографии
16:11
На юге Волгограда загорелась двухэтажная заброшкаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:44
Под Волгоградом чиновники самовольно распорядились 8,5 га федеральной землиСмотреть фотографии
15:27
Операция «Доставка» по твоей цене в приложении DriveeСмотреть фотографии
15:14
Ливни с градом прольются в Волгоградской области 15 и 16 сентябряСмотреть фотографии
15:00
Военным передали десятки конфискованных у волгоградцев автоСмотреть фотографии
14:11
Новый драйвер развития региона: в Волгограде открылся первый корпус технопарка «Сталинград»Смотреть фотографии
13:45
EVOLUTE – БРЕНД №1* НА РЫНКЕ МОДЕЛЕЙ НА НОВЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ В АВГУСТЕ 2026 ГОДАСмотреть фотографии
13:39
Саперы обезвредили найденную на заводе «Красный Октябрь» авиабомбуСмотреть фотографии
13:09
Подросток отработает 140 часов за разбитую остановку в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:12
Отдел технического контроля «Красного октября» отметил 95-летиеСмотреть фотографии
12:03
Арестованы трое иностранцев за взлом сейфа зажиточной волгоградкиСмотреть фотографии
11:56
На юге Волгограда обнаружили труп мужчиныСмотреть фотографии
11:31
В Ростове изменили правила выплат за повреждённые БПЛА автомобилиСмотреть фотографии
11:26
Пассажирка скончалась в аэропорту Краснодара после рейса из ПетербургаСмотреть фотографии
11:16
Сирены и громкоговорители включат для проверки в ВолжскомСмотреть фотографии
10:27
Семь волгоградцев с профтравмами получили спецавтомобилиСмотреть фотографии
10:20
Контролёр качества «КАУСТИКа» Екатерина Габитова стала лучшей в РоссииСмотреть фотографии
10:16
Волгоград получил 26 новых автобусов большого классаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:11
Волгоградцы назвали престижные профессии с высоким доходомСмотреть фотографии
09:54
Волгоградская область в седьмой раз примет «Всероссийскую ярмарку»Смотреть фотографии
09:40
В Волгоградской области установлены границы территории объектам культурного наследия федерального значенияСмотреть фотографии
09:09
В Волгоградской области выявлено 900 нарушений правил продаж вейпов и сигаретСмотреть фотографии
09:06
Волгоградец прилетел из Антальи с запрещенным кастетомСмотреть фотографии
08:51
Математика на стороне «Ротора»: прогноз на матч с «Текстильщиком»Смотреть фотографии
08:42
Вражеские дроны обошли стороной Волгоградскую область 15 сентябряСмотреть фотографии
08:26
Анна Сафонова стала новым руководителем ВолгоградстатаСмотреть фотографии
08:22
В чемпионате Волгоградской области по футболу кипят осенние страсти, интрига ещё живаСмотреть фотографии
08:10
Волгоград Арена вошла в тройку самых зрелищных спортобъектовСмотреть фотографии
07:23
В аэропорту Волгограда задерживаются столичные авиарейсыСмотреть фотографии
 