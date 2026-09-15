



15 сентября в Ворошиловском районе Волгограда прошла торжественная церемония открытия первого корпуса технопарка «Сталинград». Уникальный объект появился на месте известного долгостроя на ул. Профсоюзной.

С иголочки

Здание имеет необычный внешний вид, сочетает в себе элементы исторической архитектуры и современных градостроительных технологий.





- Андрей Иванович, мы постарались создать резидентам максимально комфортные условия для работы. Первый этаж у нас вписан в окружающую историческую застройку за счёт применения архитектурных элементов, воспроизводящих облик царицынской застройки, при этом внутри все помещения имеют современную организацию, - начал экскурс по технопарку представитель компании-оператора проекта.





На первом этаже технопарка расположился просторный стеклянный атриум. Здесь же разместились ресепшен, лестница на второй этаж, первые рабочие кабинеты резидентов и лифты на верхние этажи.





Внутренняя планировка здания специально адаптирована для удобства работы и учёбы. На каждом этаже, помимо аудиторий, лабораторий и конференц-залов, оборудованы удобные коворкинги для отдыха и общения.

Первые результаты

Несмотря на то, что инновационный центр «Сталинград» только начал свою работу, разместившимся здесь организациям уже есть чем похвастаться. Так, компания из Нового Рогачика «Амикстех», специализирующаяся на разработке программного обеспечения с элементами ИИ, представила губернатору свои уникальные наработки.





- Сейчас мы активно разрабатываем умные браслеты. Их главная задача — отслеживать жизненные показатели человека, а также мониторить его местоположение с точностью до 10 сантиметров. Главная изюминка нашей технологии, что столь точное позиционирование достигается без использования привычного GPS-сигнала. Наш продукт крайне перспективен для строительных компаний, а также для учреждений, где важно круглосуточное наблюдение за пожилыми пациентами. В частности, сейчас мы сотрудничаем в этой связи с волгоградскими хосписами, - подчеркнул гендиректор «Амикстех» Максим Гожев.

Важная особенность, что разработчики волгоградской компании не только предлагают уникальный функционал, которым не могут похвастаться зарубежные конкуренты, но и привлекательную стоимость. Сейчас она составляет порядка 8 тыс. рублей.





Глава региона обратил внимание на перспективность внедрения этой же технологии и в другие сферы.

- Мы сейчас только что были на объектах транспортной инфраструктуры. Прокатились на автобусе. Мне кажется, можно подумать, чтобы со временем у нас все водители общественного транспорта имели такого рода браслеты. Это бы позволило контролировать здоровье не только в рамках предрейсовых медосмотров, но и непрерывно в режиме реального времени. Нечасто, но, к сожалению, у нас бывают такие случаи, когда водителей за рулём подводит здоровье. Естественно, учитывая ответственность за пассажиров, лучше минимизировать такие риски, в том числе и внедряя современные технологии, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Ещё одно направление работы калачёвского стартапа — роботы с искусственным интеллектом.

- Мы создали шестиосевые манипуляторы. Они оснащены специальными камерами, которые в режиме реального времени передают информацию искусственному интеллекту, который их контролирует. Благодаря ИИ нет необходимости закладывать подробные алгоритмы действий, система может самостоятельно выполнять поставленную задачу. Также мы создаём беспилотные системы для складов и строительных площадок. Наша задача — автоматизировать соответствующие виды работ.





В свою очередь, руководитель компании-оператора инновационного технопарка поделился опытом внедрения современных цифровых технологий. В частности, с помощью китайских дронов и китайского программного обеспечения организация создала трёхмерную копию монумента «Родина-мать». Специалисты рассказали, что такого рода современный подход позволит воссоздать многие, в том числе и безвозвратно утраченные документы на сложные объекты.





Глава региона также обратил внимание, что цифровизация существующих или новых сооружений — это очень перспективное направление, которое помогает существенно повысить качество строительных работ и снизить эксплуатационную стоимость.





Губернатор отметил, что аналогичный подход применялся специалистами при создании у подножия Мамаева кургана нового мемориала, посвященного подвигу бойцов СВО.

Широкие перспективы

На всех стадиях разработки волгоградского технопарка проект курировали эксперты уже состоявшегося технопарка «Сколково».

- Перед нашей страной стоит задача по достижению технологического лидерства. Без современной, инновационной инфраструктуры этого достичь невозможно. Технопарк «Сталинград» для нас особенный. Мы вели его от стадии концепции до проектирования. Поэтому мне особенно приятно видеть, как сейчас эти планы в кратчайшие сроки претворены в жизнь. Хотелось бы отметить ещё один очень важный момент, буквально на прошлой неделе технопарк был официально аккредитован фондом «Сколково». Он полностью соответствует лучшим отечественным стандартам и практикам. Аккредитация даёт доступ резидентам технопарка к поддержке фонда «Сколково». Здесь и обучение, и гранты. Сейчас я вижу, как у волгоградских коллег горят глаза. Уверен, что технопарк станет точкой притяжения как для талантливой молодёжи, так и для высокотехнологичного бизнеса, - подчеркнул главный управляющий директор «Сколково» Олег Войтенко.





По итогам увиденного губернатор Андрей Бочаров обратил внимание на то, что перед регионом стоят амбициозные задачи развития, которые невозможно реализовать без инноваций и собственного технологического суверенитета.





- Открывая сегодня первую очередь технопарка «Сталинград», реализуя этот проект вместе со «Сколково», мы рассчитываем, что здесь будут разрабатываться, уходить в пилот и масштабироваться новые технологии. Для этого на одной площадке мы свяжем научную , экспериментальную и производственную деятельность. Главная наша цель — повысить производительность труда и качество жизни наших жителей региона. Уверен, что технопарк станет для Волгоградской области новой точкой роста, — отметил руководитель.

Напомним, помимо открытого корпуса, в пойме реки Царицы должно вскоре появиться основное здание технопарка площадью 36,6 тыс. кв. метров. Ранее на создание объекта правительством выделялся транш в размере 235,8 млн рублей.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102», пресс-служба администрации Волгоградской области.