В Волгоградской области в городе Котово, который называют городом коммунальных катастроф, уже несколько дней не могут полностью устранить аварию, которая по цепочке вскрывает другие проблемные места. В настоящее время коммунальщики ликвидируют уже второй порыв на улице Коммунистической.

Напомним, что все началось 30 августа с порыва водопровода в районе улицы Победы,46, из-за чего водоснабжение в отдельных частях города было временно ограничено.

По сообщению ЖКХ администрации Котово и Котовского района, 31 августа аварийные работы по устранению утечки по этому адресу завершились. Однако во время обследования городских сетей водопровода были обнаружены утечки на улицах Коммунистическая, 88, и Разина, 12. В некоторых районах города из-за этого водоснабжение снова было ограничено.

Сегодня в администрации Котово отчитались, что на ул. Коммунистической, 88 аварию удалось устранить, но произошел уже другой порыв на этой же улице.





– На улице Коммунистической, 88, в 11:30 ремонтные работы по ликвидации аварии были завершены. Но из-за выявленной аварии на улице Коммунистическая, 149, подача ограничена. В настоящее время аварийная бригада занимается устранением утечки на улице Коммунистическая, 149. В работах задействовано десять специалистов и четыре единицы техники. Работы будут продолжены до устранения, – сообщили в единой службе ЖКХ.

В настоящее время по заявкам жителей проводится подвоз технической и питьевой воды.

Фото: Единый портал ЖКХ г.Котово и Котовского района / МАКС