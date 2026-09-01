



В Иловлинском районе заслуженные награды вручили героям, которые помогли спастись детям во время пожара. Церемония награждения прошла на торжественной линейке в Озерской средней школе, рассказали в управлении МЧС по Волгоградской области.

Напомним, жилой дом в хуторе Озерки, где жила семья с тремя детьми, вспыхнул ранним утром 12 апреля. Пламя бушевало на первом этаже, отрезав находившимся наверху людям путь к выходу. Заблокированными оказались в том числе трое детей.







На крики о помощи прибежали соседи – Сергей Лупандин и его 15-летний пасынок Иван Иванов. Они принесли лестницу, приставили её к окну и, рискуя собственной жизнью, начали помогать людям выбираться из горящего дома. Одну из девочек, которая надышалась дымом и потеряла сознание, Сергей и Иван откачали, буквально вернув ее к жизни.

Сегодня, 1 сентября, ведомственные медали героям вручил начальник 10-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Волгоградской области Антон Панфилов.



Фото ГУ МЧС по Волгоградской области