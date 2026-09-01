Солнечное 1 сентября предсказало волгоградцам теплую осень





Первый день осени в Волгограде выдался ясным и солнечным, что по народным приметам предвещает теплую и сухую погоду на протяжении всего сезона. А уже 2 сентября жителям советуют присмотреться к поведению животных и птиц: они могут подсказать, чего ждать от погоды в ближайшие месяцы.

Традиционно 1 сентября на Руси отмечали Феклу Свекольницу – день, когда начинали убирать свеклу, а погода в этот день считалась указателем на всю осень. Если небо ясное – осень будет сухой и теплой. Если с утра туман – грибников ждет богатый урожай. А дождь в этот день, по поверьям, предвещает холодную и сырую осень. В Волгограде в первый день осени было солнечно, а столбики уличных термометров дотянулись до +30 градусов.

2 сентября, согласно народным приметам, внимание стоит обратить на поведение животных. Мыши, которые активно делают запасы, пророчат морозную и снежную зиму. Причем чем больше грызунов суетятся вокруг, тем сильнее будет стужа. В случае, если мышей поблизости нет, можно присмотреться к домашней птице – прячущая голову под крыло предсказывает скорое и сильное похолодание.