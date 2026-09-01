В Красноармейском районе Волгограда временно отказались от формата вечерних дискотек на территории нового парка «Южный». Как сообщает ИА «Высота 102», причиной тому стало некультурное поведение отдыхающих, на которое пожаловались жители близлежащих домов.

В дирекции парка пояснили, что организатором дискотек выступала креативная студия «Корица» из Красноармейского района, обратившаяся ранее с такой инициативой и обещанием проводить мероприятия «под ключ».

– Однако после проведения ряда дискотек в Красноармейском районе в администрацию парка начали поступать обращения жителей близлежащих домов, жалующихся на беспорядок и распитие алкогольных напитков на их придомовых территориях после проведения мероприятия, – рассказали в «Южном». – В связи с этим администрацией парка принято решение о пересмотре расписания дискотек в этом сезоне, в настоящее время с партнером детализируется концепция мероприятия. При составлении расписания мероприятий дирекция ориентируется на комфорт как для участников мероприятия, так и «соседей» парка.

Напомним, что парк «Южный», о котором долгие годы мечтали жители Красноармейского района, открылся лишь летом 2026 года. Новое общественное пространство стало «филиалом» волгоградского ЦПКиО, в котором, несмотря на насыщенную программу, подобных инцидентов до сих пор не возникало. Администрация Центрального парка имеет большой опыт в организации и проведении дискотек разного формата, уделяя особое внимание тематике мероприятий, выбору диджеев и плей-листу.