12 сентября в собор Александра Невского в Волгограде прибудет список чудотворной Донской иконы Божией Матери. Он хранится в Ростове-на-Дону, а самый ее известный чудотворный образ – в Донском монастыре в Москве.

Как сообщили в Волгоградской епархии РПЦ, святыню из Ростова-на-Дону доставят крестным ходом, который пройдет по территории Волгоградской митрополии с 8 сентября по 12 октября. Святой образ побывает в Калаче-на-Дону, Пятиморском, Волгограде и Волжском, Городище, Свято-Вознесенском Дубовском женском монастыре, Дубовке, Камышине, Ольховке, Фролово, Даниловке, Котово, Жирновске, Рудне, Елани, Преображенской и Новоаннинском.

В Волгограде икона пробудет до 17 сентября.

Справка. Донскую икону Божией Матери называют заступницей русской земли и покровительницей русского воинства. Этот образ двухсторонний. На обратной стороне иконы изображено Успение Богородицы. Считается, что Донская икона была написана предположительно в 1380-1395 годах Феофаном Греком.

По преданию, этот образ находился среди русских дружинников во время Куликовской битвы в 1380 году. С этим образом перед битвой прибыли казаки в стан московского князя Дмитрия Донского, чтобы оказать ему помощь в сражении. Однако достоверных данных, что святыня была во время битвы на Куликовском поле, нет.

У Донской иконы в 1552 году перед казанским походом молился Иван Грозный, который после похода поместил ее в Благовещенский собор Московского Кремля. С 1930 года икона хранилась в Третьяковской галерее, а 4 августа 2026 года была перенесена в Донской ставропигиальный мужской монастырь Москвы, где доступная для поклонения верующих.

Существует несколько списков с этой иконы. Одна из самых почитаемых святынь Донской земли с 2015 года хранится в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону.

Фото из архива V102.RU