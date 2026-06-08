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Общество

В Волгограде и Волжском закупят камеры для нарушителей ПДД за 276 млн рублей

Общество 08.06.2026 20:34
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08.06.2026 20:34


В Волгограде объявили о закупке 115 новый комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Согласно документам госзакупки, устройства обойдутся в 276 млн рублей. 

Уточняется, что камеры начнут фиксировать правонарушения не позднее 1 ноября нынешнего года. Стоимость каждого такого аппарата - 2,4 млн рублей. Кроме стационарных комплексов видеофиксации также будут приобретены 10 переносных камер. 

Все устройства должны будут уметь выписывать штрафы нарушителям, в том числе владельцам авто с иностранными номерами. Гарантийный срок на камеры должен составлять не менее 18 месяцев.

Адреса, где появятся камеры: 

Волгоград 

Краснооктбярьский района

- ул. имени Мен-делеева, 202А (в обе стороны);

- ул. Генерала Штеменко, 44/1 (в обе стороны);

- ул. Генерала Штеменко, 3А (в обе стороны);

- ул.  Генерала Штеменко, 23 (в обе стороны);

- проспект Металлургов, 1Г (в обе стороны);

- проспект Металлургов, 29 (в обе стороны);

- ул. Германа Титова, 10Б (в обе стороны);

- ул. 39-й Гвардейской Дивизии у дома 79 по проспекту имени В.И. Ленина (оба направления); 

- ул. Кубинская, 26 (в обе стороны).

Тракторозаводский район

- ул. Ополченская, 11Б, (в сторону г. Волжский);

- ул. Ополченская, 16 (в сторону Краснооктябрьского района);

- ул. Дегтярёва, 8А (в сторону ул. Шурухина);

- улица Дегтярёва, 8А (в сторону пр. Ленина);

- ул. Тарифная 11 (в обе стороны);

- ул. Генерала Штеменко, 44/1 (в обе стороны).

Центральный район

- ул. Коммунистическая улица, 11 (в обе стороны);

- ул. Коммунистическая улица, 21 (в обе стороны);

- ул. Коммунистическая, 40 (в обе стороны);

- ул. 13-й Гвардейской у дома 40 по ул. Коммунистической (в сторону Волги);

- ул. Маршала Крылова напротив дома № 71 (в обе стороны);

- ул. Михаила Балонина 2Б, (в сторону автовокзала).

Дзержинский район

- ул. Ангарская, 114 (в сторону ул. Римского-Корсакова);

- ул. Ангарская, 69/1 (в сторону ул. Полины Осипенко);

- ул. Хорошева, 73А (в обе стороны);

- ул. Рионская, 14 (в обе стороны);

- ул. Ангарская, 134 (в сторону 3-й продольной);

- ул. Ангарская, 93 (в сторону ул. Яблочкина);

- шоссе Авиаторов, 9 (в сторону ул. Ангарской);

- шоссе Авиаторов, 8Г (в сторону проспекта Жукова);

- пересечение ул. Историческая с ул. Жигулевской (в сторону шоссе Авиаторов);

- пересечение ул. Историческая с ул.Жигулевской (в сторону ул. 51-й Гвардейской Дивизии);

- ул. Ангарская, 90 (в сторону ул. Полины Осипенко);

- ул. Ангарская, 51 (в сторону ул. Ученической);

- ул. Землячки, остановка «Больничный комплекс» (в сторону 3-й Продольной);

- ул.Землячки, остановка «Больничный комплекс» (в сторону Мамаева кургана);

- пересечение ул. Кубанской с ул. Рокоссовского (в сторону проспекта Жукова);

- пересечение ул. Кубанской с улицей Рокоссовского (в сторону ул. Ангарской);

- пересечение ул. Кубанской с улицей Рокоссовского (в сторону ул. Онежской).

Ворошиловский район

- ул. Ростовская, 15А (в сторону ул. Череповецкой);

- ул. Елецкая, 20Г, (в обе стороны);

- ул. Елецкая, 124 (в сторону Череповецкой);

- ул. Елецкая, 124 (в сторону улицы Карьерной);

- ул. Пугачевская, 8, (в обе стороны);

- ул. Циолковского, 18/1, (в обе стороны);

- пересечение ул. Череповецкой с ул. Елисеева (в сторону ул. Ленкоранской);

- пересечение ул. Череповецкой с ул. Елисеева (в сторону ул. Елецкой);

- пересечение ул. Череповецкой с ул. Ленкоранской (в сторону ул. Елисеева);

- пересечение ул. Череповецкой с ул. Ленкоранской (в сторону ул. Ардатовской);

- пересечение ул. Череповецкой с ул. Радомской (в сторону ул. Огородной);

- пересечение ул. Череповецкая с ул. Радомской (в сторону ул. Ковенской).

Советский район

- пересечение проспекта Университетского с ул. имени Степыкиной (в сторону ул. Автомобилистов);

- пересечение ул. Максима Загорулько с ул. Автомобилистов (в сторону ул. Электролесовской);

- пересечение ул. Электролесовской с ул. Автомобилистов (в сторону ул. Максима Загорулько);

- пересечение 1-й Продольной магистрали с ул. Казахской (в сторону ул. Тунгусской).

Волжский

- ул. Молодогвардейцев, 20 (в обе стороны);

- ул. Свердлова, 23 (в сторону ул. Карбышева);

- ул. Свердлова, 38 (в сторону проспекта Ленина);

- ул. Коммунистическая, 42 (в сторону проспекта Ленина);

- ул. Коммунистическая, 25 (в сторону ул. Пушкина);

- ул. Пушкина, 23 (в обе стороны);

- ул. имени Генерала Карбышева, 2, (в сторону ул. Космонавтов);

- ул. имени Генерала Карбышева 1А, (в сторону ул. Свердлова);

- ул. Набережная, 12, (в обе стороны);

- ул. Набережная, 45, (в обе стороны);

- ул. Набережная, 29 (в обе стороны);

- ул. Набережная, 27 (в обе стороны);

- ул. Пионерская, 1, (в сторону ул. Карбышева);

- ул. Пионерская, 2, (в сторону проспекта Дружбы);

- проспект Дружбы, 30А, (в сторону ул. Александрова);

- проспект Дружбы, 35, (в сторону ул. Пионерской);

- проспект Дружбы, 27, (в обе стороны);

- пересечение ул.Александрова с проспектом Дружбы (в сторону ул. Мира);

- пересечение ул.Александрова с проспектом Дружбы (в сторону ул. Карбышева);

- пересечение ул. Александрова с ул. Мира (в сторону проспекта Дружбы);

- пересечение ул. Александрова с проспектом Дружбы (в сторону ул. Пушкина);

- пересечение ул. Александрова с ул. Пушкина (в сторону ул. Мира);

- пересечение ул. Александрова с ул. Пушкина (в сторону ж/д путепровода);

- пересечение ул. Александрова с ул. Пушкина (в сторону ул. Оломоуцкой);

- пересечение ул. Александрова с ул. Пушкина (в сторону ул. Нариманова);

- пересечение проспекта Ленина с ул. Молодогвардейцев, (в сторону ул. Прибрежной);

- пересечение проспекта Ленина с ул. Молодогвардейцев (в сторону ул. Мечникова);

- пересечение проспекта Генерала Карбышева с бульваром Профсоюзов (в сторону ул. Молодогвардейцев);

- пересечение проспекта Генерала Карбышева с бульваром Профсоюзов (в сторону ул. Александрова);

- пересечение бульвара Профсоюзов с проспектом Дружбы (в сторону ул. Карбышева);

- пересечение бульвара Профсоюзов с проспектом Дружбы (в сторону ул. Мира);

- проспект Ленина, 239 (в сторону ул. Александрова);

- проспект Ленина, 239 (в сторону ул. Молодогвардейцев);

- пересечение ул. Мира с ул. Оломоуцкой (в сторону ул. Александрова);

- пересечение ул. Мира с ул. Оломоуцкой (в сторону ул. 40 лет Победы);

- пересечение ул. Мира с ул. Оломоуцкой (в сторону ул. Пушкина);

- пересечение ул. Мира с ул. Оломоуцкой (в сторону ул. Карбышева).

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