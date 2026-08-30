Вслед за молодёжкой побеждает «Ротор‑2»





Волгоградский «Ротор‑2» прервал затянувшуюся серию без побед. В матче аутсайдеров 21‑го тура Второй лиги Б (группа 3) волгоградцы одолели «Квант» из Обнинска – 2:0. И пусть соперник не числится среди фаворитов, но эти три очка для «двойки» сейчас ценнее любого красивого разгрома: команда отчаянно пытается нащупать свою игру и выбраться из нижней части таблицы.

С первых минут на поле установилась вязкая, плотная борьба – ни одна из сторон не собиралась уступать даже сантиметра газона. В такой игре на первый план вышло индивидуальное мастерство, и здесь у сине‑голубых оказалось небольшое, но важное преимущество. В стартовом составе дубля выделялись Храмцов, Ципуштанов и Харлан. Именно Михаил Харлан на 29‑й минуте отличным ударом из‑за пределов штрафной открыл счёт – 1:0.Во втором тайме гости пытались сравнять счёт, но волгоградцы не позволили сопернику создать что‑либо вразумительное. При этом у главного тренера хозяев Валерия Бурлаченко в распоряжении была обойма игроков из молодёжки – и резервисты прекрасно усилили игру. Вышедшие на замену обострили действия «Ротор‑2», а в компенсированное время Максим Кондратьев ювелирным ударом с угла вратарской удвоил счёт. Команда не сбавляла темп: тот же Кондратьев через минуту вырезал отличный пас на Расула Биджилова, но тот не использовал стопроцентный момент. Впрочем, и двух голов оказалось достаточно.Победа для «Ротора» не стала просто набором очков – она позволила обойти тульский «Арсенал‑2» и уйти с предпоследнего места. Для команды, которая долго не могла почувствовать вкус победы, это маленький, но очень важный шаг.Главный тренер «Ротор-2» Валерий Бурлаченко прокомментировал итоги игры:– Когда такая длительная серия без побед – любые матчи получаются тяжёлыми, с любым соперником. Вот и сегодня такой получился. Мы сделали то, что должны были. Да, без фееричного футбола, моментов было немного, но результат есть. И голы, на мой взгляд, получились очень красивые. Поздравляю ребят! Сегодня порадуемся, а дальше – снова работа… Надо выбираться со дна турнирной таблицы. Будем работать над качеством, чтобы подниматься вверх. Без спортивного результата не бывает развития.29 августа. Волгоград. МБУ СК «Зенит». Количество зрителей: 149. Количество зрителей в гостевом секторе: 2.Любовь Тарбеева (Киров), Сослан Багдасаров (Владикавказ), Андрей Вакин (Москва).Литвенок, Правкин, Храмцов, Харлан, Асланян (Демушкин, 59), Слепужников (Амирханян, 80), Биджилов, Локтев, Ципуштанов (Града, 68), Прокофьев (Кондратьев, 80), Платон (Тарин, 59).: Побережный, Сиротков, Софин, Драгой, Тимченко, Саленко (Роскита, 62), Зенкевич, Демидов, Джумаев, Щербий (Макаренко, 71), Баранов.Харлан, 29 (1:0). Кондратьев, 90+1 (2:0).Ципуштанов, 17 (неспортивное поведение). Тарин, 87 (неспортивное поведение) – Демидов, 32 (грубая игра). Софин, 66 (грубая игра).Михаил Ципуштанов, 68 (предварительный диагноз: перелом левой ключицы).Следующий матч «Ротор‑2» проведёт 5 сентября на домашнем спортивном комплексе «Зенит». Встреча начнётся в 17:00.