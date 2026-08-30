Вражеские дроны сбили в соседнем с Волгоградской областью регионе

Ночью 30 августа расчеты ПВО отразили воздушную атаку украинских дронов на несколько регионов России. По данным Минобороны, всего было уничтожено 494 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Общество 30.08.2026 09:09
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30.08.2026 09:09
Напомним, жители Волгоградской области вторую ночь подряд проводят без беспилотной опасности. В ночь на 29 августа в регионе около часа действовала ракетная опасность.
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