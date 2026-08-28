



В Кисловодске прошли соревнования «Кисловодское лето КМВ‑8» среди девушек до 17 лет. Теннисный турнир собрал много сильных участниц, и борьба за медали получилась напряжённой.

Лучше всех выступила Ангелина Панова из волгоградского «Динамо» – она завоевала золотую медаль. Для спортсменки это важный результат: он показывает, что тренировки дают плоды.

Ангелину готовят к стартам тренеры Виктор Цап и Ольга Константович. Они делают упор на стабильную технику и умение справляться с волнением – и этот подход сработал.

Теперь перед Ангелиной новые соревнования. А пока – заслуженное золото и повод порадоваться.





Александр Веселовский